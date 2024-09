Mørke skygger over tankmarkedet

Tankmarkedet har vært overraskende svakt så langt i år og på børsen har ikke Frontline sprudlet like mye som i fjor. Siden årsskiftet er aksjekursen, justert for utbytte, likevel opp over 20 prosent.

– Rateutviklingen har sett veldig depressiv ut i det siste og markedet så langt i år har vært langt svakere enn det vi hadde håpet på. Svakere oljepris er faktisk positivt for oss da det senker kostnadene på drivstoff og stimulerer etterspørselen. Svekkelsen i dollar mot de store valutaene forsterker dette bildet ytterligere, sier Barstad.

Geopolitisk uro og lav oljeimport fra Kina er to av årsakene til det svake markedet, men også en stadig akselererende mørk flåte har vært med på presse inntjeningene nedover.

– Den mørke flåten, som frakter sanksjonert olje og også olje fra Russland, er blitt langt større enn det vi hadde forestilt oss. 12–15 prosent av all olje som nå fraktes på vannet er en form for sanksjonert olje og hele 23 prosent av tankflåten er i dag eksponert mot dette markedet.

Sier nei til russerolje

Frontline har siden krigen i Ukraina brøt ut sagt nei til all russisk olje.

– Vi er ikke med i dette markedet og det er ingen tvil om at den mørke flåten har tatt store volumer fra oss. For oss er det helt uaktuelt å gå inn i dette markedet. Risikoen er alt for høy, sier Barstad.

Ordreboken i tank er fortsatt på historisk lave nivåer, selv om kontraheringsaktiviteten har tatt seg noe opp igjen i 2024.

– Ja, flåten vokser, men antall skip med en alder på under 20 år blir stadig færre. Det vil bli et veldig tight marked når den eldre delen av flåten om noen år går ut på dato.

Mange av de eldste skipene er i dag aktive i det mørke markedet, og det ligger ifølge Barstad et bullscenario i løypa når dette markedet går i oppløsning.

Vil ikke kontrahere

Frontline har utvidet VLCC-flåten betydelig i løpet av 2024 etter kjøpet av 24 tankskip fra Euronav. Ifølge Frontline-sjefen er det helt uaktuelt å kontrahere nybygg.

– Vi vil ikke gjøre noe på verftene. Markedet betaler oss ikke nok. Skal vi kontrahere nye skip må vi ha betydelig høyere rater, sier Lars Barstad.