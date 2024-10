Onsdag presenterte Stolt-Nielsen sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på nesten syv prosent før aksjen sluttet på 361,50 kroner. Rederiet fikk et nettoresultat på 99,2 millioner dollar etter inntekter på 732,8 millioner dollar i tredje kvartal.

Både DNB Markets og SEB er ute med analyseoppdateringer, hvor de velger å gjenta sine kjøpsanbefalinger på aksjen, selv om kursmålet kuttes marginalt.

DNB Markets

DNB Markets-analytiker Jørgen Lian forventer at tankmarkedet vil bedre seg, med solide rater mot slutten av 2024 og inn i 2025-2026. Han estimerer en gjennomsnittlig inntjeningsavkastning på 19 prosent for årene 2025-2026, og beskriver Stolt-Nielsen som en attraktiv eksponering i tanksektoren, med en gjennomsnittlig EV/EBITDA de neste to årene på 4,1, sammenlignet med tilsvarende selskaper på 4,6.

Analysefakta Aksje: Stolt-Nielsen

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 530 (533)

Forventet justert EBITDA-resultat for 2024-2025 kuttes med henholdsvis to prosent og en prosent, mens 2026-estimatet økes med en prosent. Etter kvartalstallene velger Lian å nedjustere kursmålet fra 533 til 530 kroner.

SEB

SEB-analytiker Jon Nikolai Skåland understreker at Stolt-Nielsen leverte et svakt tredje kvartal, hovedsakelig grunnet lavere TCE-rater for Stolt Tankers. Det var heller ikke positivt at ledelsen kom med en svak guiding for fjerde kvartal.

Analysefakta Aksje: Stolt-Nielsen

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 465 (500)

«På den positive siden forblir terminalmarkedet stramt. Selskapet fortsetter arbeidet med å optimalisere marginene, og utnyttelsen forventes å øke frem mot 2025», skriver Skåland i en oppdatering.

Analytikeren kutter nå estimatet for EBITDA-resultatet for 2024-2026 med 3-5 prosent, samtidig som han senker kursmålet fra 500 til 465 kroner.

Torsdag omsettes aksjen for 363,50 kroner, opp 0,6 prosent.