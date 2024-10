Wilh. Wilhelmsen Holding har fredag kjøpt 4.021.523 aksjer i Treasure til en totalpris på 115 millioner kroner, eller en pris pr. aksje på 28,50 kroner, fremgår det av meldinger fra selskapene.

Med det øker Wilh. Wilhelmsen Holding eierandelen i Treasure til 80,6 prosent, med tilsammen drøyt 165 millioner aksjer.

Samtidig som Wilhelmsen laster opp, er det registrert et annet blokksalg til samme kurs. Klokken 11.42 skiftet aksjer verdt 186 millioner kroner hender, tilsvarende 3,2 prosent av de utestående aksjene. Hvem som står bak transaksjonen er hittil ukjent, men ifølge aksjonærlistene er det kun et fåtall som har en stor nok aksjebeholdning til å gjennomføre et slikt salg, deriblant Nordea og Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet kommenterer på generelt basis ikke bevegelser i porteføljen. Nordea bekrefter at de ikke har solgt.

Treasure, som eier 11 prosent av den sørkoreanske logistikkjempen Hyundai Glovis, stiger fredag 1,1 prosent til 27,20 kroner på Oslo Børs. Det seneste året er aksjen opp rundt 25 prosent.

Les også Lavere belåningsgrad gir høyere utbytter Mange rederier har redusert belåningsgraden og prioriterer nå å betale utbytte til aksjonærene. Det viser en fersk rapport fra Clarksons Securities.

Bød på resten

I fjor sommer vakte det reaksjoner da Wilh. Wilhelmsen Holding, da med en eierandel på rett under 78 prosent, bød 20 kroner pr. aksje for alle resterende aksjer i Treasure. Nordea-fondene mente budet var for lavt , budet ble også avslått av Folketrygdfondet , og styret i Treasure kommenterte at budet ikke var høyt nok, blant annet basert på en verdsettelse fra Pareto Securities.

«Det er lett å regne seg frem til en reell verdi av selskapet på rundt 29 kroner pr. aksje, sa forvalter Jon Fredrik Hille-Walle», som i fjor jobbet i Nordea.

Totalt fikk Wilh. Wilhelmsen Holding aksepter for 1,07 millioner aksjer, tilsvarende cirka 0,5 prosent av aksjene i selskapet. Med kjøpet av disse økte Wilh. Wilhelmsen Holding sin eierandel i Treasure til 78,5 prosent.

Ved budet forklarte Wilh. Wilhelmsen Holding at selskapet har eid mer enn 70 prosent i Treasure siden før selskapet ble børsnotert i 2016, og at likviditeten i Treasure-aksjen har vært relativt lav over tid.

I august presenterte Treasure et resultat etter skatt på 46,8 millioner dollar i første halvår, et resultat som ifølge selskapet hovedsakelig reflekterte deres andel av Hyundai Glovis' resultater. I første halvår 2023 tjente Treasure 44,0 millioner dollar.