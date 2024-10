Dårligste vintermarkedet noensinne

– Fraktmarkedet for LNG holdt seg egentlig bedre enn vi hadde forventet over sommeren, men nå har fraktmarkedet fått seg et skikkelig knekk og årets vintermarked er vel dessverre det dårligste vi noen gang har sett, sier Kalleklev.

Snittraten i spotmarkedet for de største og mest moderne LNG-skipene ligger nå på rundt 40.000 dollar dagen, mens ratene var oppe i over 70.000 dollar dagen for en måned siden.

– Forklaringen til ratefallet er enkel. Vi har hatt en flåtevekst på 12 prosent, mens eksportvolumene kun har økt med en prosent. Da blir det rett og slett for mye skip pr. last med lave spotrater som resultat selv om skipene unngår Suezkanalen, sier Flex LNG-sjefen.

Flatt for Flex

Flex-LNG-aksjen har til tross for det svake fraktmarkedet klart seg relativt bra på børsen i år. Aksjen er ned med beskjedne fem prosent siden årsskiftet.

– For vår del så har vi 12 av 13 skip på kontrakt med fast rate og kun et skip på indeks, riktignok med en minimumsrate. Følgelig har vi svært begrenset eksponering til vintermarkedet denne sesongen, så Flex-aksjonærene kan fortsette å sove godt om natta uten nevneverdig bekymring for spotmarkedet, sier Kalleklev.

HØY KONTRAKTSDEKNING: Flex LNG har 12 av 13 skip på lange kontrakter. Foto: Flex LNG

På grunn av den sterke flåteveksten og en antatt beskjeden vekst i eksportvolumene tror ikke Kalleklev at markedet kommer til å bli vesentlig bedre med det første.

– Løftet i eksportvolumene kommer først for fullt i slutten av 2025. Derfor forventer vi et relativt svakt marked frem til 2026/27 og har posisjonert oss for dette med kontrakter som tar oss gjennom denne perioden. Flex er derfor meget godt posisjonert for å re-kontraktere skipene i et vindu hvor markedsbalansen ser betydelig bedre ut med tanke på den neste bølgen av eksportvolumer, sier han.

Endret utbyttepolitikk

Etter å ha betalt ut over 500 millioner dollar i utbytte i løpet av tre år endret Flex LNG utbyttepolitikken tidligere i år slik at utbytteutbetalingene nå har blitt tilbakebetaling av kapital. Det vil redusere skatteregningen til de norske aksjonærene betydelig.

Flex LNG har ifølge Kalleklev på mange måter blitt en obligasjon gitt selskapets risikoprofil.

«Derfor endrer vi utbyttet i Flex slik at det nå blir tilbakebetaling av kapital, noe som forhåpentligvis vil gjøre det mer interessant for norske investorer å spare langsiktig i Flex. Vi har fremførbart underskudd fra det «gamle» Flex, så derfor er dette helt fair,» sa han til Finansavisen da selskapet la frem tallene for første kvartal i mai.