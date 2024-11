Nedtur for Flex LNG

Flex LNG fikk et resultat på 17,4 millioner dollar i tredje kvartal, ned fra 21,9 millioner dollar i andre kvartal og ned fra 45,1 millioner dollar fra samme periode i fjor. Justert endte resultatet på 28,7 millioner dollar, mot 30,4 millioner i andre kvartal 2024.

Snittinntjeningen for hele flåten endte på 75.423 dollar pr. dag, sammenlignet med 72.385 dollar pr. dag i andre kvartal.

Flex LNG har 12 av 13 skip på langsiktige kontrakter og aksjen har blitt en slags obligasjon, som er sikret med kontantstrøm fra lange attraktive kontrakter med de store energiselskapene. Kassaapparatet fortsetter å tikke og LNG-rederiet har betalt ut over seks milliarder kroner i utbytte i løpet av de tre seneste årene.

Utbyttet i tredje kvartal var tilbake på «normalnivået» på 0,75 dollar pr. aksje, som gir en utbytteutbetaling på 40 millioner dollar.

Svakt marked

I dag er spotmarkedet for frakt av LNG usedvanlig svakt for sesongen og ratene ligger nå på rundt 25.000 dollar dagen.

Det svake markedet skyldes rett og slett for mye flåtevekst i forhold til volumvekst og dette har presset fraktratene ned til opex-nivåer. Dette påvirker også de kortere perioderatene negativt ettersom flåteveksten er for høy den nærmeste perioden.

I forrige uke forlengde Flex LNG fraktkontraktene på to skip, sannsynligvis helt frem til 2036. Fraktavtalene for de to skipene, «Flex Courageos» og «Flex Resolute», ble opprinnelig inngått i fjerde kvartal 2021 for en periode på 3+2+2 år, med oppstart i første kvartal 2022. Ratenivået lå ifølge markedsaktører på godt over 80.000 dollar dagen.

Flex LNG (Mill. dollar) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 90,5 94,6 Driftsresultat 51,5 56,2 Resultat før skatt 17,4 45,1 Resultat etter skatt 17,4 45,1



Saken oppdateres