Knalltall fra Viking Holdings

Viking Holding har gått rett til værs på New York Stock Exchange etter at cruiserederiet ble børsnotert i mai. Aksjen er opp rundt 90 prosent siden børsnoteringen og Torstein Hagen sitter nå med aksjeverdier for rundt 115 milliarder kroner i rederiet. Hagen eier 52,5 prosent av aksjene i Viking Holdings og hele 86,9 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

I tredje kvartal omsatte cruiserederiet for 1,56 milliarder dollar og satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 347,8 millioner dollar. I samme periode i fjor omsatte rederiet på 1,4 milliarder dollar, mens resultatet på bunnlinjen endte på minus 1,2 milliarder dollar etter at rederiet bokførte et derivattap på nærmere 1,5 milliarder dollar.

– Styrken til vårt ene Viking-merke og våre lojale gjester er to nøkkelfaktorer som ligger bak våre imponerende finansielle resultater for tredje kvartal, og posisjonerer oss for det som ser ut til å bli et sterkt 2024, sier Torstein Hagen, styreformann og administrerende direktør i Viking, i en kommentar.

VOKSER OG VOKSER: Viking Venus er et av skipene i den stadig voksende cruiseskipflåten til Viking Cruises, Foto: Anders Horntvedt

Utvider flåten

For en drøy måned siden ble det kjent at Hagen bestilte opptil seks nye cruiseskip til Viking Ocean Cruises.

Nyheten ble offentliggjort av den italienske verftsgruppen Fincantieri, som har vært hoffleverandør av havgående cruiseskip til selskapet etter at Hagen valgte å gå inn i denne nisjen.

Levering av de to første skipene er avtalt til 2030, mens de neste fire vil bli ferdigstilt i 2031 og 2032 dersom Hagen benytter seg av opsjonene på å utvide serien.

Ordren ble tirsdag bekreftet av cruiesrederiet. Kontrakten omfatter to søsterfartøyer, hvert med plass til 998 passasjerer fordelt på 499 tomannslugarer, med rederiets opsjon på ytterligere fire tilsvarende skip.