Arctic Securities-analytiker Kristoffer Barth Skeie gjentar en kjøpsanbefaling for MPC Container Ships-aksjen og oppjusterer kursmålet fra 27,90 til 28,40 kroner, fremgår det av en ny analyse. Dette reflekterer en forventet yield på 12 prosent neste år.

Analytikeren viser til at det har vært en sterk utvikling i markedet i det siste, og oppjusterer neste års rateestimater med 44 prosent i gjennomsnitt for alle skipsstørrelser. For containerskip med en kapasitet på 2.800 standard 20-fots containere (TEU) oppjusteres rateestimatet fra 24.000 dollar pr. dag til 34.000 dollar pr. dag.

Dette bringer meglerhusets estimat for MPCs driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) i 2025 til 307,0 millioner dollar, 15 prosent over konsensus, og Skeie mener positive estimatrevisjoner vil drive en reprising av aksjen.

Analysefakta Aksje: MPC Container Ships Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 28,40 (27,90)

Videre peker Arctic og Skeie på at markedet har vist «imponerende styrke» i år, og at TC-ratene har økt til over 50.000 dollar pr. dag for 4.250 TEU-fartøyer. Samtidig har MPC Container Ships inngått nye befraktningsavtaler for AS «Nina» og AS «Franziska» med rater på henholdsvis 30.000 og 17.000 dollar pr. dag, med varighet på henholdsvis 30 og 7–10 måneder.

Arctic ser lav risiko i estimatene for 2025 og 2026, der meglerhuset ligger henholdsvis 14 og 33 prosent over konsensus på ebitda. Skeie estimerer en NAV på 29,80 kroner pr. aksje, og mener konsensusestimatene er altfor lave for 2025 og 2026.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.