Ny nedtur for Avance Gas

I tredje kvartal endte overskuddet på 25,8 millioner dollar sammenlignet med 30,1 millioner dollar i samme periode i fjor. I første og andre kvartal satt Avance Gas igjen med et overskudd på henholdsvis 146 og 60,6 millioner dollar på bunnlinjen. Begge disse kvartalsresultatene ble dratt i været av salgsgevinster på henholdsvis 84,9 og 36 millioner dollar.

VLGC-ene i Avance Gas-flåten seilte i gjennomsnitt inn 38.700 dollar dagen i tredje kvartal, sammenlignet med 60.900 dollar dagen i første kvartal og 50.100 dollar dagen i andre kvartal.

Avance Gas betaler ut et utbytte på 3,58 dollar pr. aksje, tilsvarende 268 millioner dollar for tredje kvartal. Avance Gas har dermed betalt ut hele 536 millioner dollar i utbytte så langt i 2024.

Volatilt marked

Ratene i VLCG-markedet fikk seg en knekk i sommeren da eksporten fra USA ble rammet av ødeleggelser etter orkanen Beryl. Volumene i Midtøsten var også noe ned på grunn av sesongmessig høyere forbruk av LPG lokalt. I tillegg har kapasiteten for VLGC-er gjennom Panamakanalen tatt seg opp. På sensommeren strammet markedet seg noe til igjen og ratene er nå oppe i rundt 40.000 dollar dagen etter at de var nede i rundt 25.000 dollar dagen for drøye måneder siden. Snittratene for morderne eco-tonnasje så langt i år ligger ifølge Clarksons på 47.700 dollar dagen.

