Frontline leverte tall for tredje kvartal onsdag. Selskapet endte med et overskudd på 60,5 millioner dollar i kvartalet, som var 127,1 millioner dollar svakere enn i andre kvartal og 47,1 millioner dollar svakere enn i samme periode i fjor. Resultatet skuffet også analytikerne, hvor konsensusestimatet lå på 89 millioner dollar.

Frontline-aksjen falt 11,6 prosent på onsdag, torsdag morgen er aksjen opp 1,9 prosent til 187,85 kroner.

Les også Frontline stuper på børsen Frontline-aksjen har falt med over 30 prosent i løpet av det seneste halve året i et elendig stortankmarked. Frontline-sjef Lars Barstad mener at reaksjonen har vært i overkant. Onsdag fortsatte aksjen ned på børsen.

DNB Markets

Jørgen Lian i DNB Markets har nedjustert estimatene sine, med henvisning til et skuffende tankmarked hittil i kvartalet og lave forventninger til første kvartal 2025. Ebitda-estimatene reduseres med 5 prosent for 2024 og 8 prosent for 2025, mens estimatet for 2026 er oppjustert med 1 prosent.

Generell skeptisisme, avspenning i Midtøsten og forsinkelser i produksjonsøkninger fra Opec+ påvirker markedet negativt. Til tross for kortsiktig usikkerhet ser Lian tegn på at markedet nærmer seg et vendepunkt.

Han understreker at tilbuds- og etterspørselsbalansen i tankmarkedet forblir attraktiv, med mulige katalysatorer som strengere håndhevelse av handelssanksjoner i 2025 og gunstige leveringsutsikter.

Lian peker på at aksjen handles til en historisk stor rabatt mot estimert NAV på 214 kroner pr. aksje, med en P/NAV på 0,86 sammenlignet med det historiske snittet på 1,2. Selv med et potensielt fall i eiendelsverdier på 20 prosent, estimeres en NAV på 167 kroner, som tilsvarer 200 kroner med en historisk P/NAV.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes, men kursmålet justeres ned fra 340 kroner til 310 kroner for å reflektere de lavere forventningene til inntjeningen i 2024 og 2025.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 310 (340)

Clarksons

Frode Mørkedal i Clarksons peker på vedvarende svakhet i fraktratene og krevende makroøkonomiske forhold, men ser potensial for bedring i 2025. Han viser til økt aktivitet fra kinesiske raffinerier og mulige strengere sanksjoner mot Iran som sentrale faktorer.

På dagens nivåer anslår Mørkedal at non-eco VLCC-rater på 40.000 dollar dagen i 2025 kan gi en utbytteavkastning på 10 prosent, mens rater på 50.000 dollar dagen kan øke avkastningen til 15 prosent.

Minimal flåtevekst i 2025, sterk vekst i oljeproduksjon fra Atlanterhavet, og potensielle begrensninger på bruk av spesialiserte tankskip skaper det han beskriver som en attraktiv risiko/avkastningsprofil.

Tankmarkedets fundamentale forhold forblir solide, skriver Mørkedal.

Mørkedal opprettholder kjøpsanbefalingen, men nedjusterer kursmålet til 300 kroner fra 350 kroner, grunnet lavere kortsiktige inntjeningsforventninger. Aksjen handles med en «sjelden rabatt» da estimert NAV er på 206 kroner pr. aksje. Videre er flåteveksten i 2025 estimert til kun 1,5 prosent, noe som støtter et positivt syn på markedet.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 300 (350)

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.