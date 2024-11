Onsdag la Golden Ocean frem sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på nesten ni prosent. John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi fikk et resultat på 56,3 millioner dollar i tremånedersperioden juli-september, og betaler 0,30 dollar i utbytte.

«Vi har en moderne flåte som gir oss muligheten til å ha den eksponert i spotmarkedet og tjene penger nær sagt uansett», sa John Fredriksens fungerende tørrlastsjef, Peder Simonsen, til Finansavisen etter at tallene ble kjent.

DNB Markets venter kursfall

DNB Markets-analytiker Jørgen Lian lot seg ikke imponere nevneverdig, og gjentar nå sin salgsanbefalingen på aksjen. Samtidig velger han å jekke opp kursmålet fra 95 til 98 kroner for å ta høyde for valutaendringer og effekter av skipsalg.

Analysefakta Aksje: Golden Ocean

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 98 (95)

I sin nye analyse, med tittelen «Et svakere 2025 er i sikte», beskriver han utsiktene for tørrbulkmarkedet som utfordrende, og han ser en betydelig nedside for fraktratene.

Lian understreker at etterspørselen etter tørrbulk fortsatt er drevet av det han mener er en overdreven råvareimport til Kina, med risiko for en korreksjon i 2025. Årsaken til det er at Kinas kull- og stållagre når rekordnivåer, samtidig som boligmarkedet viser svakhet med betydelig færre påbegynte byggeprosjekter.

Clarksons anbefaler kjøp

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal mener Golden Ocean leverte kvartalstall som var i tråd med konsensus. Nå rykker han ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen, selv om han kutter kursmålet fra 175 til 160 kroner.

Analysefakta Aksje: Golden Ocean

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 160 (175)

«Vi opprettholder et positivt syn på tørrbulkmarkedet de kommende årene», skriver Mørkedal i analysen.

Basert på Clarksons estimater handles Golden Ocean-aksjen til en selskapsverdi/EBITDA på 5,8 for 2025 og 4,6 på estimatene for 2026, med en P/E-multippel på henholdsvis 6,1 og 4,2 ganger for de neste to årene.

Torsdag formiddag omsettes Golden Ocean-aksjen for 111,55 kroner, ned 0,2 prosent.