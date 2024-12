Mandag presenterte BW LPG sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på nesten én prosent. I tredje kvartal fikk rederiet et overskudd på 120,5 millioner dollar, 35,5 millioner dollar bedre enn i andre kvartal, men betydelig svakere enn i første kvartal i år.

Fearnley Securities og Clarksons er nå ute med nye analyser på aksjen. Førstnevnte anbefaler fremdeles kjøp, selv om kursmålet kuttes fra 205 til 170 kroner, mens sistnevnte gjentar kursmålet på 150 kroner og hold-anbefalingen.

Fearnley Securities

Fearnley-analytiker Fredrik Dybwad beskriver BW LPGs verdsettelse som attraktiv, med en prising på 0,7 ganger verdijustert egenkapital og en forventet direkteavkastning på 11 prosent.

Ifølge Dybwad har VLGC-frakten gjennom Panamakanalen økt betydelig etter at restriksjonene ble opphevet, noe som har økt skipstilgjengeligheten og ført til et press på fraktratene. For fjerde kvartal har han nedjustert estimatene for resultat pr. aksje med 26 prosent, samtidig som han beholder prognosene for 2025 uendret.

Analysefakta Aksje: BW LPG

Meglerhus: Fearnley Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 170 (205)

Clarksons

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal understreker at BW LPG leverte sterke resultater for tredje kvartal, med et EBITDA-resultat på 188 millioner dollar, noe som var vesentlig høyere enn konsensus på 131 millioner dollar.

«Gitt den forventede nedgangen i fraktrater over de neste to årene, vedvarende handelsrelaterte risikofaktorer og svakhet i oljemarkedet, opprettholder vi vår holdanbefaling. Kursmålet forblir uendret på 150 kroner, skriver Mørkedal i sin analyse.

Ifølge Mørkedal har BW LPG sikret 90 prosent av flåtedagene i fjerde kvartal til en gjennomsnittlig rate på 36.000 dollar pr. dag, noe som er i tråd med dagens VLGC-rater.

Analysefakta Aksje: BW LPG

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 150 (150)

Tirsdag omsettes aksjen for 127,60 kroner, ned 2,7 prosent.