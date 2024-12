– Vi er fortsatt små i et enormt stort marked. Målet er ikke å bli størst, men en nisjeleverandør til dem som vil ha norsk eller europeisk utstyr ombord og verdsetter god service. Noe vi er stolte av, er at gründerne fortsatt eier alle aksjene etter syv år. Vi var ganske sikre på at vi kom til å trenge kapital, men så langt har vi klart å finansiere alt på egen bok. Vi er jo fortsatt bare ingeniører, så når omsetningen når 100–200 millioner kroner må vi kanskje vurdere muligheten for å få inn finansielle eiere for å sikre videre vekst.