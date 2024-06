Oppdatert fredag morgen.

Like etter stengetid torsdag ble det kjent at det landbaserte lakseoppdrettsselskapet Gigante Salmon vil hente mellom 170 og 200 millioner kroner i en rettet emisjon, med SpareBank 1 Markets som tilrettelegger.

Like før midnatt børsmeldte Gigante Salmon at selskapet har utstedt over 34,6 millioner aksjer til kurs 6,50 kroner, det vil si 225 millioner kroner. Størrelsen på emisjonen ble økt etter god etterspørsel.

Midlene som hentes skal blant annet brukes til å finansiere planlagte investeringer og arbeidskapitalbehov til byggingen og driften av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget på Lille Indre Rosøya i Rødøy kommune.

Storeier stiller med 130 mill.

Gigante Salmons største aksjonær, Gigante Havbruk, som før emisjonen direkte og indirekte kontrollerte 63,6 prosent av aksjene i selskapet, meddelte på forhånd tegninger for 130 millioner kroner. I etterkant av emisjonen er eierandelen nede i 52,21 prosent.

Videre ville Kulta Invest AS tegne seg for 15 millioner, Yannick AS for 10 millioner, Jan Heggelund for 10 millioner og Ristora AS for 5 millioner.

I mars meldte Gigante Salmon om en ny økning i kostnadsprognosen for Rødøy-utbyggingen på cirka 350 millioner kroner. Dette ville ifølge selskapet kreve tilførsel av ny kapital til selskapet.

Investeringer: én milliard

Den totale investeringsrammen for utbyggingen i Rødøy ble estimert til cirka 995 millioner kroner.

Torsdag endte Gigante Salmon-aksjen opp 1,4 prosent til 7,34 kroner på Euronext Growth. Emisjonen ble altså gjort til drøyt 11 prosent på gårsdagens sluttkurs. Hittil i år er aksjen ned cirka 30 prosent.

Til slutt tar vi med at selskapet har som intensjon om å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 4,6 millioner aksjer.