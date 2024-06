Skattefinte fra Senterpartiet?

«Systemet i kontantstrømskatten innebærer at det gis fradrag for én årgangs kostnader, hvert år. Hvis det skulle gis fradrag også for tidligere års kostnader, vil det innebære at det for skatteåret 2023 gis fradrag for tilknyttede kostnader både for tidligere år og for 2023, mens bare inntekter for 2023 blir beskattet. I praksis ville det bety at en ga fradrag for flere års kostnader, mens bare ett års inntekt ble tatt til beskatning.»

Dette er tåkelegging fra statssekretæren og stemmer ikke. Eksempelvis gis det fradrag for tidligere investeringer i varige driftsmidler, jf. LOV-2023-06-16-44 §19-6 punkt e. Dette innebærer jo nettopp fradrag for investeringer gjort i tidligere år mot særskatten i 2023. Det samme tillates i det nye skattesystemet for vindkraft på land. Her er det vanskelig å forstå statssekretærens logikk.

Videre sier Grimstad at «grunnrenteskatten er overskuddsbasert. Staten dekker den samme andelen av kostnadene som den tar av inntektene, tilsvarende skattesatsen».

Dette stemmer jo ikke for fisken som ble solgt i 2023.

Det er ingen gode faglige argumenter for denne asymmetriske behandlingen av inntekter og kostnader i det nye skattesystemet. I realiteten er det en finurlig skattefinte som innebærer en de facto konfiskering av verdier. Og ikke i tråd med grunnleggende skatteprinsipper og kravene til en nøytral grunnrenteskatt.

Konfiskeringseffekten synes heller ikke å være tilfeldig. Det ble gjort noen spesifikke endringer i skattesystemet som tillot dette (som forklart av advokat og partner Pedro S. Leite i KPMG i Finansavisen den 21.6) flere måneder forut for annonseringen av særskatten i 2022.

Det siste er nok ikke sagt i denne saken. Den blir utvilsomt gjenstand for behandling i rettssystemet.

Bård Misund

Professor ved Handelshøgskolen UiS

(Misund er involvert i forskningsprosjekter om sjømat finansiert av NFR, EU, og FHF. Han har også utført utredningsoppdrag finansiert av aktører i havbruksnæringen. Red.)