I oktober 2019 gjorde den færøyske oppdretteren Bakkafrost sitt inntog i Skottland gjennom oppkjøpet av The Scottish Salmon Company. Siden den gang har selskapet slitt med store biologiske utfordringer og høy dødelighetsrate i sin skotske virksomhet.

Nå viser data fra juni tegn til bedring.

Ifølge en oppdatering fra Arctic Securities hadde Bakkafrost en månedlig dødelighetsrate i juni på 1,3 prosent, noe som er blant de laveste nivåene så langt i år.

Meglerhuset estimerer at dødeligheten tilsvarer 2,5 millioner danske kroner, en markant forbedring fra 14,5 millioner danske kroner i juni 2023.

Venter bedre inntjening

«Juni-dataene er klart oppmuntrende for Bakkafrost Skottland. Betydelig lavere dødelighet, betyr bedre inntjening. Det innebærer også at investorene kan få tilbake tilliten til selskapet», heter det i oppdateringen.

Analytikerne skriver videre at det ikke ser ut til at Bakkafrost hadde noen lokaliteter i brakk, som betyr at slaktingen skjedde i april og mai. Det indikerer at resultatoppnåelsen sannsynligvis er ganske god.

«Våre tall inkluderer et driftsresultat per kilo (EBIT/kg) på 10 danske kroner i andre kvartal for Bakkafrost Skottland. Dette bør være fullt oppnåelig», skriver meglerhuset.

Arctic-analytikerne Christian Olsen Nordby og Kristoffer Haugland har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 760 kroner. Det representerer en oppside på 32 prosent.

Samtidig rapporterte konkurrent og laksegigant Mowis skotske virksomhet en dødelighetsrate på 2,1 prosent i juni, som er høyere enn deres vanlige nivåer. På den andre siden har Scottish Sea Farms opplevd en mer positiv utvikling med en dødelighetsrate på 1,6 prosent i juni, som er betydelig lavere enn nivåene de så i 2023.