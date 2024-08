Svakere enn ventet fra SalMar

Gustav Witzøes oppdrettsselskap SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,4 milliarder kroner i andre kvartal, ned fra 1,7 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Det var også svakere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at selskapet ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 1,5 milliarder kroner i kvartalet.

SalMar leverte også svakere resultater enn ventet i første kvartal, der selskapet pekte på tøffe vinterforhold, ekstremvær og manetangrep som faktorer som satte preg på selskapets oppdrettsvirksomhet og resultater.

Ifølge selskapet forbedret situasjonen seg, men har fortsatt å påvirke både superiorandel og prisoppnåelse negativt, særlig i oppdrettsvirksomheten i Nord-Norge.

– SalMar viste solid drift, forbedrede biologiske prestasjoner og leverte akseptable finansielle resultater i en periode preget av en utfordrende vinter og start på året. Etter vedvarende god innsats fra alle segmenter ser vi positiv utvikling i sentrale nøkkeltall, konsernsjef Frode Arntsen i SalMar i forbindelse med andrekvartalstallene tirsdag morgen.

SER POSITIV UTVIKLING: Konsernsjef Frode Arntsen i midten, og strategidirektør Runar Sivertsen til venstre. Foto: Iván Kverme

SalMar (Mill. kr) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 5.838 5.895 Operasjonelt driftsresultat 1.393 1.745 Resultat før skatt 1.480 1.766 Resultat etter skatt 900 −778

Justerer guiding

Selskapet har tidligere meldt til markedet at det slaktet 44.800 tonn laks i kvartalet.

SalMar gjør samtidig noen justeringer i guidingen for inneværende år. For den islandske virksomheten kuttes guidingen fra 15.000 til 13.000 tonn, mens den holdes uendret på 237.000 tonn for Norge, 7.000 tonn for SalMar Aker Ocean, og det ventes fortsatt 37.000 tonn fra den felleseide virksomheten i Skottland.

«Icelandic Salmon rapporterte høye kostnader på grunn av biologiske utfordringer i kvartalet og lavt slaktevolum. Det preget også resultatene», skriver SalMar.

På lengre sikt har SalMar mål om årlige slaktevolumer på 362.000 tonn.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det venter noe høyere kostnader for den norske oppdrettsvirksomheten i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal, samtidig som ventes å slakte noe mindre laks i Norge i tredje kvartal enn i tredje kvartal i fjor. På Island ventes det noe høyere slaktevolumer i tredje kvartal enn i samme periode i fjor.

Andelen fastpriskontrakter ventes å ligge på rundt 35 prosent for den norske virksomheten i tredje kvartal, og på rundt 35 prosent for hele året sett under ett.

Selskapets andel fastpriskontrakter utgjorde 46 prosent i andre kvartal, noe som sammen med høyere spotpriser på laks påvirket resultatet negativt, skriver SalMar.