Noe svakere enn ventet fra Lerøy

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group fikk et operasjonelt driftsresultat på 906 millioner kroner i første kvartal, ned fra 950 millioner kroner i samme periode i fjor.

Dette var også lavere enn det analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus var det i snitt ventet et operasjonelt driftsresultat på 938 millioner kroner i kvartalet.

«Den positive trenden i biologisk prestasjon har fortsatt i andre kvartal, og vi presterer bra i et kvartal preget av fallende laksepriser. Antall lusebehandlinger er vesentlig redusert, og vekst- og overlevelsesrater vesentlig økt sammenlignet med gjennomsnittet siste fem år» sier konsernsjef Henning Beltestad i rapporten.

I 15-tiden er aksjen opp 2,76 prosent til 50,35 kroner.

Lerøy Seafood (Mill. kr) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 7.649 7.668 Operasjonelt driftsresultat 906 950 Resultat før skatt 1.015 764 Resultat etter skatt 653 –1.150



Lavere villfangst

Ifølge kvartalsrapporten opprettholder selskapet årets forventninger om et slaktevolum på 193.500 tonn laks og ørret, inkludert den felleskontrollerte virksomheten Scottish Sea Farms.

Oppdretteren opprettholder også målet om et slaktevolum på 200.000 tonn i 2025.

«Lavere laksepriser påvirket markedet i andre kvartal, men vi er optimistiske med tanke på de langsiktige utsiktene» sier Beltestad i rapporten.

Når det gjelder slaktevolumene for kvartalet ble dette kjent allerede i starten av juli. Selskapet slaktet 36.700 tonn med laks og ørret i kvartalet, inkludert Scottish Seafarms, opp fra 29.700 tonn i andre kvartal i fjor.

Dette fordelte seg med 5.100 tonn på Lerøy Aurora, 15.700 tonn på Lerøy Midt og 15.900 tonn på Lerøy Sjøtroll, hvorav 5.300 tonn ørret.

Fangstvolumet av villfisk falt derimot i kvartalet til 17.800 tonn, ned fra 23.700 tonn villfisk samme periode i fjor.

«Utsiktene for villfangst er meget utfordrende på grunn av betydelige kvotereduksjoner de senere år. Kvoterådet for 2025 indikerer ytterligere kutt. Denne utviklingen er utvilsomt utfordrende for denne delen av vår virksomhet» konstaterer Beltestad i rapporten.

Kjempe vekst for Austevoll

Austevoll Seafood la også frem resultater i morgentimene onsdag. Selskapet er største eier i Lerøy Seafood med 52,7 prosent av aksjene.

Operasjonelt driftsresultat landet på 2.555 millioner kroner i kvartalet, mot 968 millioner kroner i samme periode i fjor.

Austevoll Seafoods driftsinntekter økte fra 8.452 millioner i andre kvartal 2023 til 8.612 millioner kroner i andre kvartal i år.