Meglerhus kutter kursmålet på børstaper

Onsdag presenterte Grieg Seafood sine kvartalstall, noe som endte med at aksjen stupte 16,5 prosent til 50,50 kroner. Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på minus 35 millioner kroner i andre kvartal, mot et driftsresultatet på 547 millioner kroner i samme periode i fjor. Det var milevis unna analytikernes forventninger om et operasjonelt driftsresultat på 146 millioner kroner i årets andre kvartal, ifølge Factset.

Kjøp

I en ny analyse fra DNB Markets skriver analytiker Alexander Aukner at biologiske utfordringer i British Columbia, og et resultatvarsel for tredje kvartal på 230–250 millioner kroner, var de største skuffelsene.

Analysefakta Aksje: Grieg Seafood

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 69 (88)

DNB Markets har nedjustert forventet EBIT-resultat for 2024 med rundt 60 prosent, samtidig som analytikeren har kuttet forventet resultat pr. aksje for 2025-2026 med henholdsvis 21,2 prosent og 12,4 prosent. Samtidig understreker han at kapitalutgifter og gjeldsnivå kan føre til en likviditetsmangel på omtrent én milliard kroner innen utgangen av andre kvartal 2025.

Aukner senker kursmålet fra 88 til 69 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Selg

Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe forventer at Grieg Seafood vil trenge finansiering innen tredje kvartal 2025 dersom dagens finansiering strekkes til det maksimale, og selskapet bryter sine fastsatte mål for gjeldsgrad.

Analysefakta Aksje: Grieg Seafood

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 42 (55)

Etter kvartalsresultatene har Røe redusert EBIT-estimatet for 2024 med 58,5 prosent. EBIT-estimatet for 2025 kuttes med 1,2 prosent mens han øker det med 2,2 prosent for 2026.

Han opprettholder salgsanbefalingen på aksjen, og nedjusterer kursmålet fra 55 til 42 kroner. Dersom Grieg Seafood finner en partner i Canada til en pris nær bokført verdi, forventer han en aksjekurs på 54 kroner.

Fredag omsettes Grieg Seafood for 49,26 kroner, ned 1,3 prosent. Hittil i år har aksjen falt 28 prosent.