Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets skriver i en analyse om Bakkafrost at operativt driftsresultat i andre kvartal var 388 millioner danske kroner, som var 38 til 33 prosent lavere enn både estimatene og konsensus. Hovedårsakene til avviket var streiken på Færøyene som førte til ugunstig høstetidspunkt, lavere volum og økte kostnader.

Videre ble det i kvartalet høstet mindre fisk grunnet ISA-utbruddet. Selskapets guiding for 2024 er nedjustert til 63,5 tusen tonn på Færøyene (ned fra 66 tusen tonn), mens Skottland forblir på 25 tusen tonn. Aukner forventer at konsensus for 2024-resultat pr. aksje (EPS) vil falle med om lag 10 prosent, og at aksjekursen vil falle med 5 til 8 prosent.

Aukner peker også på at selskapets ledelse ser en svakere etterspørsel i andre halvår sammenlignet med første, og har derfor iverksatt kostnadsbesparende tiltak i Skottland, inkludert stenging av et prosesseringsanlegg. Kapitalkostnadsplanen er også revidert ned med 300 millioner danske kroner i 2024 og 500 millioner danske kroner i 2025.

Selv om kvartalets utfordringer kan virke som engangshendelser, har det vært flere skuffende kvartaler den siste tiden. Aukner avventer ytterligere avklaringer under presentasjonen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.