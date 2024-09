I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Alexander Aukner at de forventer et driftsresultat (ebit) på 1.050 millioner kroner for SalMar i tredje kvartal, omtrent 18 prosent under konsensus.

Spotprisene har vært lavere enn forventet, og Aukner mener at marginene i den sentrale regionen er overvurdert av konsensus. Høyt nivå av lakselus kan ha påvirket SalMar, men selskapet håndterer utfordrende forhold bedre enn tilsvarende selskaper.

Salgs- og prosesseringsmarginen ventes å forbedre seg på kvartalsbasis grunnet økt volum. Kjøpsanbefalingen og kursmålet på 690 kroner gjentas. Aksjen ble omsatt til om lag 537 kroner onsdag ettermiddag.

Analysefakta Aksje: SalMar Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 690 (690)

Aukner har gjort små justeringer i estimatene for 2024–2026, med forventning om at aksjen vil nå bunnen før konsensusnedjusteringer kommer. Han fremhever synergieffektene fra oppkjøpet av NRS/NTS, som ventes å øke marginene i 2025, til tross for flate spotpriser. På kursmålet vil SalMar handles til en P/E på 14,6-gangeren for 2025 og 12,9-gangeren for 2026, mens den nåværende P/E er 11,6-gangeren for 2025.

Aukner ser dette som et attraktivt tidspunkt å øke eksponeringen mot SalMar.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.