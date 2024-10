Oppdatert fredag morgen.

Ved stengetid i Oslo torsdag varslet Nordic Aqua Partners innhenting av 350 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, med DNB Markets, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere.

Sent torsdag kveld bekreftet selskapet, som satser på landbasert lakseoppdrett i Kina, utstedelsen av 4,67 millioner aksjer til kurs 75 kroner og altså et bruttoproveny på 350 millioner kroner.

Midlene vil blant annet gå til fullfinansiering av andre fase i selskapets utbygging, nedbetaling av kortsiktig gjeld og geosmin-investeringer.

Torsdag endte Nordic Aqua Partners-aksjen ned 0,5 prosent til 91,50 kroner. Hittil i 2024 er den opp 10,9 prosent.

Tidligere i år meldte selskapet at funn av geosmin ga produksjonsutfordringer, og at dette trolig ville påvirke slaktevolumene. Selskapet har i sommer også tatt opp et kortsiktig lån på 5,8 millioner euro for å sikre tilstrekkelig likviditet frem til en planlagt emisjon på 250 millioner kroner.

Forhåndstegninger

Flere investorer hadde ifølge Nordic Aqua Partners forhåndsforpliktet seg til å delta i emisjonen.

Frode Teigen-selskapet Kontrari, største aksjonær med 32,8 prosent av utestående aksjer, har blitt tildelt 1,69 millioner aksjer for 126,4 millioner kroner.

ILCO, med 9,2 prosents eierandel, har blitt tildelt 475.000 aksjer for 35,6 millioner kroner. Akva Group, med en indirekte eierandel på 2,9 prosent, ble tildelt aksjer for rundt 10 millioner kroner.

Aino AS, som er representert i Nordic Aqua Partners-styret ved Aino Olaisen og eier 1,2 prosent, ble tildelt aksjer 61.000 aksjer for 4,6 millioner kroner. Styreleder Atle Eide, som via selskapet Maringto eier 1,0 prosent, ble tildelt 51.000 aksjer for 3,8 millioner kroner. Styremedlem Therese Log Bergjord tegnet seg for og ble tildelt aksjer for 1 million kroner i emisjonen.

Nordic Aqua Partners-sjef Ragnar Joensen tegnet seg for og ble tildelt aksjer for 200.000 kroner. Det samme ble finansdirektør Tom Johan Austrheim og Andreas Thorud, daglig leder i Nordic Aqua Ningbo.

Jan Heggelund og selskapet Ristora hadde avtalt å tegne seg for 10 millioner kroner totalt.