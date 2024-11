Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 173 millioner danske kroner i tredje kvartal, mot 269 millioner danske kroner i samme periode i fjor.

Det var lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at selskapet ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 269 millioner danske kroner i kvartalet.

Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen uttrykker at han ikke er særlig fornøyd med resultatene, og peker på at de ble påvirket av både streik og fiskesykdom.

– Vi er ikke fornøyde med de finansielle resultatene i kvartalet, som i hovedsak ble påvirket av lave laksepriser. Streiken i mai, kombinert med den uplanlagte slaktingen av lokalitet A-19, påvirket vår evne til å tilpasse oss markedsbehovet negativt som igjen påvirket vår evne til å optimalisere markedsverdien på våre produkter, sier han i forbindelse med kvartalsrapporten.

I slutten av mai ble fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) påvist i to av selskapets merder, som førte til at Bakkafrost måtte slakte ut over én million fisk, med en gjennomsnittsvekt på 2,6 kilo.

Han legger imidlertid til at han er fornøyd med hvordan utbruddet ble håndtert, og at fokuset nå ligger fremover.

Bakkafrost (Mill. DKK) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 1.737 1.859 Operasjonelt driftsresultat 173 269 Resultat før skatt −161 236 Resultat etter skatt −116 219

Nytt slaktemål

Bakkafrost har oppdrettsvirksomhet både på Færøyene og i Skottland. Selskapet hadde på forhånd meldt til markedet at det slaktet 27.000 tonn i kvartalet, fordelt på 21.600 tonn fra Færøyene og 5.400 tonn fra Skottland.

Selskapet har lenge slitt med mye fiskedød spesielt i Skottland. Bakkafrost melder nå at strategien for å motvirke dette har fungert, ettersom det som kan kalles ekstraordinær dødelighet er blitt redusert med 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, i tillegg til at slaktevektene har økt og lusenivåene har vært lave.

Tidligere har Bakkafrost kommunisert at det venter å slakte 88.500 tonn i år. Dette økes nå noe til 89.600 tonn, fordelt på 63.500 tonn fra Færøyene og 26.100 tonn fra Skottland.

I tillegg lanseres det et nytt mål for 2025, der selskapet nå venter å slakte 100.000 tonn. Av dette ventes det et slaktevolum på 77.000 tonn fra Færøyene og 23.000 tonn fra Skottland.