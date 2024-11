SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group fikk et operasjonelt driftsresultat på 412 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 631 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det var også lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus var det i snitt ventet et operasjonelt driftsresultat på 560 millioner kroner i kvartalet.

– Resultatene for tredje kvartal er påvirket av lave priser på laks og ørret, kombinert med høyt lusepress på grunn av historisk høye sjøtemperaturer i Nord-Norge. Dette har på kort sikt ført til noe lavere vekst i sjø i deler av vår virksomhet, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood.

Tidligere har Lerøy Seafood kommunisert et slaktemål på 193.500 tonn i 2024, inkludert den skotske virksomheten Scottish Seafarms. Dette kuttes nå til 190.000 tonn, ifølge konsernsjefen.

– Lave lakse- og ørretpriser påvirker inntjening tredje- og så langt i fjerde kvartal, men våre ambisjoner og optimisme med hensyn til de langsiktige utsiktene står ved lag, sier han.

For 2025 har selskapet et mål om slaktevolumer fra den norske virksomheten på 200.000 tonn. Beltestad sier at beste prognose pr. i dag er at dette blir på 195.000 tonn, sammen med 16.000 tonn fra den skotske virksomheten som gir en total på 211.000 tonn.

Lerøy Seafood Group (Mill. kr) 3.kv/24 3.kv/23 Driftsinntekter 7.889 8.001 Operasjonelt driftsresultat 412 631 Resultat før skatt −335 −342 Resultat etter skatt −131 −463

Øker investeringene

Lerøy Seafood hadde på forhånd meldt om et slaktevolum på 51.400 tonn laks og ørret i tredje kvartal, fordelt på 17.600 tonn fra Lerøy Aurora, 16.900 tonn fra Lerøy Midt og 16.800 tonn fra Lerøy Sjøtroll hvorav 6.800 tonn var ørret.

I tillegg hadde selskapet fangsvolumer på 13.300 tonn hvorav 1.500 tonn var torsk.

Villfangst-segmentet hadde et operasjonelt driftsresultat på minus 58 millioner kroner i kvartalet – en forverring fra minus 38 millioner kroner på samme tid i fjor.

– Utsiktene for Villfangst er fortsatt utfordrende på grunn av betydelige kvotereduksjoner de siste årene. Dette har skapt sterk motvind for vår trålflåte, mens vår land-baserte industri langs norskekysten har mye ubenyttet kapasitet og påvirkes av høye råvarekostnader, sier Beltestad.

I videreforedlingsvirksomheten fikk selskapet et operasjonelt driftsresultat på 220 millioner kroner – opp fra 163 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Lerøy kommuniserer nå at det vil investere ytterligere 350 millioner kroner i nedsenkede merder i 2025 for å bedre skjerme laksen fra lakselus.

– Vi nærmer oss 2025 og er optimistiske med tanke på utviklingen i biologisk prestasjon. Daglig får vi nye datapunkter som støtter vårt syn om at skjerming, spesielt nedsenkede merder, bidrar til å vesentlig redusere antall behandlinger, sier Beltestad.