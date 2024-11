Tirsdag falt Grieg Seafood 10,8 prosent etter at USAs påtroppende president Donald Trump varslet 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico.

På onsdag leverte selskapet tall for tredje kvartal, som viste et negativt operasjonelt driftsresultat på gruppenivå på minus 175 millioner kroner, ned fra minus 86 millioner kroner på samme tid i fjor. Aksjen steg 5,4 prosent onsdag og er torsdag opp 1,4 prosent til 61,30 kroner.

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Christian Olsen Nordby at Grieg Seafood leverte et akseptabelt resultat for tredje kvartal, men at selskapets guiding og finansielle situasjon trekker ned. Høstevolumet for 2024 er nedjustert med 4.500 tonn fra tidligere estimater, og netto gjeld er på et høyt nivå tilsvarende ni ganger driftsresultatet før ned- og avskrivninger (inkludert leie).

Utfordringer for Grieg inkluderer høye kostnader i Newfoundland og en svekket margin i Finnmark, noe som har påvirket estimatene for 2024 og 2025 negativt.

Analysefakta Aksje: Grieg Seafood

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 56 (56)

Står om Newfoundland

«It's all about Newfoundland», er tittelen Nordby bruker. Det er nettopp usikkerhet knyttet til den strategiske gjennomgangen av operasjonene i Canada.

Han anslår at netto gjeld vil stige fra 5,8 til 7,7 milliarder kroner innen utgangen av 2025 hvis det ikke blir en deal for Newfoundland-delen. I så fall er det mest sannsynlig en emisjon som må til for å løsne presset.

Et potensielt salg av Newfoundland anslås derimot å kunne redusere netto gjeld til 4,8 milliarder kroner. Til tross for moderat prising av selskapets norske eiendeler på 193 kroner pr. kilo slaktet volum for 2025, mener Arctic Securities at dette ikke utgjør et attraktivt kjøp gitt risikoen knyttet til manglende avtale for Newfoundland.

Arctic Securities opprettholder sin holdanbefaling og kursmålet på 56 kroner pr. aksje.