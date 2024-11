SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Grieg Seafood hadde allerede varslet markedet om at tredje kvartal kom til å bli utfordrende. Da selskapet la frem tall for andre kvartal meldte oppdretteren at det som følge av en biologisk hendelse ventet å få et negativt operasjonelt driftsresultat i virksomheten i British Columbia, i størrelsesorden 230 til 250 millioner kroner.

Tallene onsdag morgen viste et negativt operasjonelt driftsresultat på gruppenivå på minus 175 millioner kroner, ned fra minus 86 millioner på samme tid i fjor.

Det var litt bedre enn fryktet. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at selskapet ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på minus 229 millioner kroner.

Grieg Seafood har oppdrettsvirksomhet i Finnmark og Rogaland i Norge, i tillegg til British Columbia og Newfoundland i Canada.

Operasjonelt driftsresultat i Norge endte på 69 millioner kroner, mens tilsvarende tall i British Columbia ble på minus 218 millioner kroner, som følge av fiskedød knyttet til algeoppblomstring og lave oksygennivåer i vannet.

– Grieg Seafood leverer blandede resultater i tredje kvartal. Samtidig som de finansielle resultatene ble påvirket av sesongmessig lavere spotpriser og kostnader relatert til historiske hendelser, var den underliggende driften god, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Grieg Seafood (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 1.461 1.164 Operasjonelt driftsresultat −175 −86 Resultat før skatt 44 −27 Resulat etter skatt −31 148

Ny smell i Finnmark

Samtidig varsler selskapet nå en ny smell i virksomheten i Finnmark i fjerde kvartal. Som følge av perlesnormaneter ved lokaliteten Vinnalandet har selskapet opplevd økt dødelighet, i tillegg til at det er blitt gjort tidlig slakting på lavere snittvekter.

Det ventes derfor at oppdrettskostnadene vil øke i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal, og at selskapet må ta engangskostnader relatert til hendelsen på mellom 70 og 90 millioner kroner i kvartalet.

Grieg Seafood har i lengre tid utforsket mulighetene for å hente inn en strategisk partner for virksomheten i Canada, og har tidligere uttalt at det er ventet en konkludering av denne prosessen i løpet av høsten.

Selskapet skriver i rapporten at prosessen er pågående, og at det er dialog med interessenter, både for et strategisk partnerskap, men også for et mulig salg av virksomheten.

Tar opp brolån

Grieg Seafood hadde et slaktevolum på 17.806 tonn i kvartalet. For fjerde kvartal venter selskapet et slaktevolum på 24.400 tonn, mens målet for hele året på 78.500 tonn opprettholdes.

Selskapet legger samtidig frem et nytt mål om et slaktevolum på 84.000 tonn i 2025.

Grieg Seafood har også sikret seg ytterligere finansiering, gjennom et brolån på 750 millioner kroner. Dette for å opprettholde finansiell fleksibilitet, skriver selskapet.