foodwatch oppfordrer tyske butikkjeder som Rewe, Aldi, Edeka og Lidl, til å forby norsk laks. Organisasjonen har også lansert en nettprotest og krever at butikkene stanser salget inntil forholdene i norsk oppdrettsnæring forbedres.

ENGASJERT: Annemarie Botzki i foodwatch Germany Foto: foodwatch Germany

– Laks markedsføres ofte som et sunt naturprodukt, men sannheten er en helt annen historie. Kjøper du laks fra Norge, kjøper du nesten helt sikkert et produkt som dyr og miljø lider for, sier Annemarie Botzki, som er talsperson for foodwatch Germany og har tidligere engasjert seg for Extinction Rebellion.

– Laksenæringen i Norge er en katastrofe – og de tyske supermarkedkjedene, som en av hovedkjøperne av norsk laks, har en stor del av ansvaret, legger hun til.

– God dialog

Overfor Finansavisen sier Skaug at den norske laksenæringen har en god dialog med tyskerne, som er et stort og viktig marked for norsk laks.

– Næringen har en god dialog med tyske innkjøpere og fokuserer på åpenhet og tiltak for å forbedre produktene, sier Skaug.

– Tyskland er det tiende største eksportmarkedet, men på grunn av redistribusjon via Polen og Nederland er det Norges største konsummarked, legger han til.

Skaug vil imidlertid ikke gå med på at den norske laksen er en katastrofe, slik foodwatch kaller den.

– Jeg syns det er sterke ord. Norge er anerkjent som en av verdens beste proteinproduserende nasjoner. Norske lakseoppdrettere topper Coller FAIRR-rankingen, som vurderer bærekraftsindikatorer i animalsk proteinproduksjon, sier han og legger til:

– Oppdrettsnæringen har gjort store fremskritt siden 1970-tallet, og vi er nå en av de mest moderne næringene globalt.

Skaug mener også at selv om dødelighetstallene er høyere enn ønsket, jobber næringen kontinuerlig med forbedringer, som inkluderer bruk av ny teknologi og investeringer for å styrke fiskehelse og redusere rømming.

Flere tilfeller

Det er imidlertid ikke bare tyskere som reagerer på den norske laksen. Det norske Mattilsynet har tidligere avslørt flere ulovlige eksporttilfeller og advarte nylig om risikoen dette medfører for både fiskevelferd og matsikkerhet. Tilsynet gikk også ut i vår og sa de vil vurdere å politianmelde de som eksporterer produksjonsfisk ulovlig.

– Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sa Inge Erlend Næsset, avdelingsdirektør for regelverk og kontroll i Mattilsynet, i mars.