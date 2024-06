Ingen aksjer har ridd AI-bølgen som Nvidia. Etter rallyet utløst av forrige ukes knalltall snakker vi om en kursoppgang på voldsomme 773 prosent det siste halvannet året, for det som nå er verdens tredje største børsnoterte selskap bak Apple og Microsoft.

HØYDESKREKK: Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea. Foto: Iván Kverme

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea erkjente på Finansavisens Børsmorgen i kjølvannet av Nvidia-rapporten at man på dagens kursnivåer «absolutt kan få høydeskrekk.»

– Når ting roer seg og vinnere begynner å utkrystallisere seg vil investeringstakten kanskje falle, samtidig som bruken av modellene øker og man begynner å tenke lønnsomhet. Skulle Groq, eller andre, da plutselig komme med GPU-er (grafikkprosessorer) til en brøkdel av prisen, vil man typisk velge dem, sa han.

Gardell tør ikke å kjøpe

Én annen som reagerer på den høye verdsettelsen, av både Nvidia spesielt og AI generelt, er en av Nordens mektigste investorer; Christer Gardell. Hans investeringsselskap Cevian Capital er en av de store eierne på Stockholmsbørsen.

SPÅR REVOLUSJON: Nvidia-sjef Jensen Huang. Foto: Bloomberg

«Med den enorme mengden dumme indekspenger som finnes i markedet blåses det alltid opp en boble ved en hype. Nvidia og andre «hype-selskaper» er nesten definisjonsmessig overvurderte. Når boblen punkteres er et vanskeligere spørsmål», skriver han ifølge svenske medier i et e-post-intervju med nyhetsbyrået TT.

«Jeg ville definitivt ikke turt å kjøpe på disse nivåene. De som går inn nå for å ri hypen må være forberedt på å tape en stor del av kapitalen», legger han til.

Gardell tror Nvidia-sjef Jensen Huang kan ha rett i sin påstand om at utviklingen av AI kan bane vei for en industriell revolusjon.

«Men det tar vel sikkert litt lengre tid enn hva hypen håper på», fortsetter han i intervjuet.

DNB-fond avviser boble

Forvalterne i DNB Teknologi hevdet overfor Kapital i april at det er feil å omtale AI som en boble.

AVVISER AI-BOBLE: Ansvarlig forvalter Anders Tandberg-Johansen, DNB Teknologi. Foto: Eivind Yggeseth

– Prisingen av såkalte AI-aksjer er på ingen måte sammenlignbar med den ville prisingen under internettboblen i 2000. Når det er sagt, har det vært en ikke ubetydelig multippelekspansjon i det siste, og selskapene må nok slå markedsestimatene for at de skal «funke», sa ansvarlig forvalter Anders Tandberg-Johansen.

– Vi er vel i en klassisk situasjon som ble godt beskrevet av Bill Gates da han sa at markedet overvurderer forandringen som vil skje de neste to årene, og undervurderer forandringen som vil skje de neste ti, la han til overfor bladet.

DNB-forvalterne var på linje med Næss i Nordea om at Nvidia kommer til å møte tøffere konkurranse.

– Nvidias marginer er fantastiske, og selskapet har en ekstremt sterk markedsposisjon spesielt når det gjelder å trene språkmodeller som ChatGPT. Vi tror imidlertid det blir større konkurranse innen inference, det vil si den delen av compute som kreves når AI-modellene skal tas i bruk, sa Tandberg-Johansen.