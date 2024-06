AI vil kreve strømforbruket til Portugal, Hellas og Nederland

Goldman Sachs Research har nylig publisert en omfattende analyse av strømmarkedet i Europa, hvor de fremhever store endringer i kraftetterspørselen de kommende årene.

Ifølge rapporten har Europa opplevd et fall i etterspørselen etter kraft på 10 prosent siden 2008 på grunn av økonomiske kriser og en langsom elektrifiseringsprosess.

Men denne trenden er i ferd med å snu. Datasentre forventes å øke sitt strømforbruk med 160 prosent innen 2030, drevet av den økende bruken av AI-teknologi. AI-teknologi som ChatGPT krever betydelig mer strøm pr. forespørsel sammenlignet med tradisjonelle søk. En ChatGPT forespørsel krever nesten 10 ganger så mye strøm som et Google-søk.

I dag står datasentre for 1-2 prosent av det totale strømforbruket, men dette tallet forventes å stige til 3-4 prosent innen slutten av dette tiåret.

Mer enn 1.000 milliarder dollar

Goldman Sachs anslår at Europa vil trenge investeringer på over 1.000 milliarder dollar for å oppgradere strømnettet for å håndtere den økte etterspørselen fra AI-datasentre.

De forventer en kraftbehovsøkning på 40-50 prosent over de neste ni årene. Europas AI strømforbruk i 2033 kunne tilsvare dagens totale forbruk i Portugal, Hellas og Nederland kombinert. Estimatet for AI strømforbruket i Europa for 2033 er altså 220 TWh.

Dette vil medføre et behov for nesten 800 milliarder euro i investeringer i kraftoverførings- og distribusjonsnettet, samt nær 850 milliarder euro i fornybare energikilder som sol- og vindkraft.

Europa står overfor betydelige utfordringer med å modernisere sitt aldrende kraftnettverk. For å møte fremtidens krav, spesielt fra datasentre og den generelle elektrifiseringen, er det nødvendig med store investeringer i både infrastruktur og fornybar energi. Dette vil ikke bare bidra til å møte den økende etterspørselen, men også støtte overgangen til en mer bærekraftig energifremtid, heter det.