Salesforce-kursen stuper

IT-sektoren har vært alles yndling i det seneste året, og forventningene til selskapenes kvartalsrapporter er etter hvert blitt skyhøye. Amerikanske Salesforce har bidratt til utviklingen, ettersom programvareselskapet frem til onsdag ikke hadde bommet på analytikernes topplinjeestimat en eneste gang siden 2006. I første kvartal var inntektsveksten på 11 prosent imidlertid en hårsbredd lavere enn ventet, og dessuten skuffet guidingen for den inneværened perioden. Slik tolereres ikke i dagens marked, og ved firetiden var aksjekursen ned med rundt 21 prosent.

Salesforces ledelse forklarte at bedriftene er blitt mer forsiktige med å bruke penger, og at det tar lengre tid enn før å gjennomføre salg. Uttalelsene bidro til at pilene pekte nedover også for programvareaksjer som Intuit, Adobe og Autodesk.

Mens IT-sektoren har vært preget av optimisme, er det motsatte tilfellet for handelsbransjen. En rekke butikkjeder har meldt om sviktende inntekter og lønnsomhet, idet inflasjon og renteøkninger har redusert husholdningenes kjøpekraft. Analytikernes forventninger er blitt tilsvarende nedjustert.

Torsdag la den amerikanske skokjeden Foot Locker imidlertid frem en overraskende sterk kvartalsrapport. På forhånd hadde analytikerne ventet et omsetningsfall på 3,1 prosent, mens fasiten viste 1,8 prosent. I tillegg var inntjeningen på 22 cent per aksje 10 cent bedre enn konsensusestimatet. Også guidingen for hele 2024 imponerte. Ledelsen tror salget vil være uendret fra i fjor, pluss/minus 1 prosent, mens et fall på 0,6 prosent var ventet. Det er verdt å merke seg at Foot Locker har økt sine priser, så antallet solgte sko har klart krympet. Uansett steg aksjen med hele 27 prosent.

For øvrig kom det arbeidsledighetstall fra eurosonen. Den sesongjusterte varianten sank med 0,1 prosentpoeng i april, til rekordlave 6,4 prosent. Økonomene hadde sett for seg 6,5 prosent. Nivået varierte imidlertid mye fra land til land. Spania var verst, med 11,7 prosent, mens tallet for Tyskland bare var 3,2 prosent.