Nå bruker svindlere AI for å ta finansinstitusjoner

Torsdag lanserte det norske teknologiselskapet Signicat og konsulentfirmaet Consult Hyperion en rapport om en stadig økende trussel fra bruken av kunstig intelligens innenfor identitetssvindel.

Én av femten svindelforsøk bruker nå såkalte deepfakes for å angripe selskaper, og mange finansinstitusjoner er enige om at AI vil drive nesten all identitetssvindel i fremtiden.

AI-drevet svindel er nå i ferd med å bli en ny trussel for kundene våre Asger Hattel

– Kunstig intelligens muliggjør mer sofistikerte svindelforsøk, i større skala enn noen gang tidligere. Svindelnivået kommer til å eksplodere, skriver Signicat i en pressemelding.

En ny trussel for finansinstitusjoner

«The Battle Against AI-Driven Identity Fraud» skal være den første studien som tar for seg hvordan organisasjoner over hele Europa opplever en økende trussel fra AI-drevet identitetssvindel.

Studien har spurt banker, forsikringsselskaper, betalingsleverandører og fintech-selskaper om hvordan kunstig intelligens endrer svindel, og om de er forberedt på å bekjempe den. Over tusen deltok i studien.

– AI-drevet svindel er nå i ferd med å bli en ny trussel for kundene våre. Det utgjør nå like mange vellykkede svindelforsøk som generell svindel, sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

Ifølge rapporten brukte 42,5 prosent av de oppdagede svindelforsøkene kunstig intelligens. 29 prosent av svindelforsøkene ble ansett som vellykket. Rapporten viser også at over tre fjerdedeler av de forespurte virksomhetene har egne team som jobber med AI-drevet identitetssvindel.