Tre gründere har utviklet en ny digital plattform, kalt Cloover, som skal hjelpe husholdninger med å velge fornybar strøm. Nå har gründertrioen Valentin Gönzcy, Jodok Betschart og Peder Broms hentet fersk kapital til det svenske selskapet.

Nylig sikret fornybar-plattformen 114 millioner euro i ny finansiering, eller omtrent 1,3 milliarder norske kroner

Svenske Breakit var først ute med å omtale nyheten.

Finansieringen er en kombinasjon av fersk kapital og lån og runden ble ledet av Lowercarbon Capital.

– Vi hjelper installatører innen fornybar teknologi å konkurrere med aktører som Svea Solar, Otovo og Enpal, skriver Peder Broms, adm. direktør og medgründer av Cloover, i en e-post.

Selskapet har base i Berlin og Stockholm, og har som mål å gi én milliard mennesker tilgang til fornybar energi med et tastetrykk – ved at leverandører gir mulige kunder forslag på for eksempel varmepumper, solcellepaneler og ladeteknologi for biler.