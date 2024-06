Amazon-grunnlegger Jeff Bezos solgte 1,1 millioner aksjer i selskapet over to dager i uken som var, viser papirer som ble sendt inn til myndighetene fredag, skriver Bloomberg.

Onsdag 29. mai skal Bezos ha solgt 431.000 aksjer, mens 30. mai dumpet han drøyt 667.000 aksjer, ifølge meldingen.

Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået skal de 117 millionene dollar, som kom fra salget på torsdagen, finansiere en nonprofit barnehage Bezos har grunnlagt. Day 1 Academies er en kjede av Montessori-inspirerte barnehager som åpnet sin første skole i 2021. Barnehagen har tilhold i flere amerikanske stater, blant annet Texas, Washington og Florida.

800 millioner til overs

Bezos talsperson har ovenfor Bloomberg gjort det klart at verdens tredje rikeste mann ikke ønsker derimot å opplyse hva de resterende inntektene av aksjesalget, som blir anslått til å være rundt 76 millioner dollar, rundt 803 millioner kroner, vil bli brukt til.

Bezos, som trakk seg i 2021 som konsernsjef for Amazon i 2021 for å få mer tid til filantropi, og i februar ble det kjent at han innen 31. januar 2025 vil selge opptil 50 millioner aksjer i det nettbaserte handels- og skytjenesteselskapet.

Til tross for at han trakk litt tilbake i 2021 er Bezos fortsatt styreleder i Amazon. Han har i tillegg også eierskap i flere selskaper, som blant annet romfartsselskap Blue Origin og den amerikanske avisen The Washington Post, som han kjøpte for 250 millioner dollar i 2013.