Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) er den eneste produksjonspartneren Nvidia har for sine mest avanserte AI-chips, inklusive den seneste Blackwell-linjen. Og nå vil TSMC ha bedre betalt, melder Nikkei Asia.

KINA-FABRIKK: TSMC-anlegget i Nanjing i den østlige Jiangsu-provinsen. Foto: NTB

Nyvalgt styreleder C.C. Wei har allerede formidlet budskapet til Nvidia-sjef Jensen Huang.

– Jeg klaget til Huang om at produktene hans er så dyre. Nvidias produkter er helt sikkert veldig verdifulle, men jeg tenker å vise dem også hva vi er verdt, sa han til pressen etter TSMCs generalforsamling tirsdag – Weis første som styreleder.

– Gitt prisen på Nvidias chips og vår viktige rolle i deres produksjon, må du ikke være et geni for å vurdere og be om en høyere produksjonsavgift. Enhver som sitter hjemme kan komme opp med denne strategien, fortsatte han.

Med Nvidias bruttomarginer, 78 prosent i første kvartal 2024, bør det iallfall være nok å ta av.

– Alle vil snakke med oss

TSMC er ifølge avisen nå i en prosess for å analysere og forstå den egentlige etterspørselen etter AI og hvor mange chip-fabrikker som trengs for å møte denne etterspørselen.

– Vi snakker med alle om dette fordi alle som vil lage AI-chips vil komme og diskutere med oss. Så vi er de eneste som kan samle all informasjonen, sa Wei.

Med en stigende spenning mellom Taiwan og Kina, ble geopolitikk naturligvis også et tema. Bekymringene går på hva som vil skje med verdensproduksjonen av halvledere hvis Kina gjør alvor av truslene om å gå inn i Taiwan.

Tidligere i år har det blitt kjent at TSMC – i tilfelle invasjon – har en «dødmannsknapp» som kan deaktivere fabrikkene i en slik grad at produksjonen umiddelbart halveres.

– Forlater ikke Taiwan

Den nyvalgte styrelederen gjorde det ifølge Nikkei Asia klart at TSMC ikke har planer om å forlate Taiwan.

SAFTIGE MARGINER: For Nvidia, der Jensen Huang er gründer og konsernsjef. Foto: Bloomberg

– En diversifisering av produksjonen, på grunn av spenningen, har vært diskutert. Men det er ikke mulig å flytte produksjon til Arizona, eller flytte alt ut av Taiwan. Vår kapasitet er 80-90 prosent her, sa Wei.

– Taiwan er både første, andre og tredje prioritet. Vi vil definitivt beholde alt av den mest avanserte chip-produksjonen i Taiwan og gjøre den her før vi vurderer produksjon som bruker disse teknologiene utenfor Taiwan, fortsatte han ifølge avisen.

TSMC er i ferd med å sette opp en toppmoderne chip-fabrikk i Arizona for å masseprodusere 4 nanometer-chips – selskapets mest avanserte utenfor Taiwan, ifølge Nikkei Asia med oppstart innen 2025.

– Vi håper absolutt ikke at det blir krig. Hvis det blir krig, er det ikke bare halvledere folk må bekymre seg for, sa styrelederen.