Amerikanske luftfartsmyndigheter, mer spesifikt FAA, har ifølge CNBC gikk Archer Aviation en viktig godkjennelse som gjør at selskapet er ett skritt nærmere å realisere sine planer om å operere flyvende taxier.

Archer lager såkalte eVTOL-er, som er elektriske kjøretøy som kan ta av og lande vertikalt, som et helikopter. Flere flyselskaper, som United Airlines, har bestilt kjøretøy fra Archer med planer om å kunne bruke dem til og fra flyplassen i amerikanske storbyer.

«I dag har vi mottatt Part 135-sertifiseringen, som lar oss effektivt bli et flyselskap slik at vi kan frakte passasjerer,» skal Archer-sjef Adam Goldstein ha kommentert til CNBC.



Prosessen med å få godkjennelsen har tatt om lag to år og mer enn 2000 sider med dokumenter som tar for seg informasjon som operasjonelle prosedyrer, opplæring samt vedlikehold.

Neste steg

Nå er det neste steget ifølge Goldstein å få Archer sitt fly «Midnight» godkjent av FAA. Hvis alt går som det skal, skal det være mulig at flytaxiene er i drift allerede neste år, ifølge selskapet.

Med tanke på størrelsen på kjøretøyene og antallet komponenter, håper selskapet på at det vil ta kortere tid med godkjennelsen enn det ville gjort for større passasjerfly. Midnight-kjøretøyet skal ha plass til fire personer.

Archer jobber også med United Airlines for å utarbeide en plan for hvordan kjøretøyene skal brukes. Selskapet har i tillegg inngått samarbeid med bilprodusenten Stellantis for å produsere flere hundre av de elektriske lufttaxiene.

Konkurrent i ledelsen

Det er ikke bare Archer som satser på elektriske, flyvende kjøretøy som kan ta av og lette vertikalt. Konkurrenten Joby Aviation fikk Part 135-godkjennelsen allerede for to år siden, har et samarbeid med det amerikanske luftforsvaret og har mottatt bestillinger og støtte fra Delta Air Lines.

På tirsdag sa Joby at de planlegger å kjøpe autonomi-divisjonen til det autonome luftfartsselskapet Xwing.