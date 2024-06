Bulk Infrastructure henter 350 millioner euro i en emisjon, opplyser selskapet onsdag.

Det er det amerikanske eiendomsinvesteringsselskapet BGO som stiller med de friske midlene, som utgjør cirka 4 milliarder kroner.

Peder Nærbø, eier og arbeidende styreleder i Bulk Infrastructure, sier emisjonen er den tredje største for et norsk selskap de seneste to årene.

Han stiller seg undrende til at ikke flere norske investorer har fått øynene opp for digital infrastruktur.

– Jeg skulle ønske at norske investorer nå våknet opp, sier han.

– Det virker å være helt ok å investere i en oljerigg, men å plassere penger i noe som har tilsvarende kontantstrøm på land, det er ikke så lett å ta til seg.

Milliardplaner

Bulk Infrastructure satser nå på utvikling og drift av digital infrastruktur, som datasentre og fibernettverk, og skal bruke midlene som nå hentes på å akselerere vekstplanene.

Selskapet har planer om over 1 milliard euro i nye investeringer innen 2026 for å utvide innen bærekraftige datasentre i Europa.

VEKSTPLANER: Bulk Infrastructure har etablert datasenterparken NO1 Campus på Støleheia utenfor Kristiansand, der selskapet nå jobber med et nytt datasenter. Foto: Bulk Infrastructure

Med den nye investeringen har BGO nå investert totalt mer enn 640 millioner euro i Bulk siden 2020. Det tilsvarer mer enn 7,3 milliarder kroner.

BGO kom på banen idet Bulk var i full fart på vei mot børsnotering, og har ifølge Nærbø vært «en fantastisk partner» de seneste årene.

Han regner med at selskapet vil trenge ytterligere kapital i løpet av de kommende 1,5–2 årene til sine vekstplaner.

Satser på kalde nord

I en pressemelding forklarer han at BGOs nye investering vil hjelpe selskapet med ambisjonene om å flytte tyngdepunktet for store datamengder til «kalde og bærekraftige nord».

– Vi ser presserende etterspørsel for moderne, storskala, AI-klare datasentre fra eksisterende og nye kunder, sier han.



I dag har Bulk Infrastructure fem datasentre i drift ved tre lokasjoner – i Oslo, ved Kristiansand og i danske Esbjerg.

Selskapet ble etablert av Nærbø i 2006, og drev da hovedsakelig med eiendomsdrift for logistikk- og lagervirksomhet. Fire år senere kom satsingen på datasenter i gang.

I 2018 kom John Fredriksens Geveran Trading inn på eiersiden. Før BGO-emisjonen sto Geveran oppført med en eierandel på 10,9 prosent i Bulk Infrastructure. Året etter startet selskapet arbeidet med å legge 7.500 kilometer med fiberkabel fra USA til Norge, Danmark og Irland.

Tidligere i år meldte Bulk at det hadde startet arbeidet med å utvide datasenterkapasiteten på N01 Datasentercampus på Støleheia utenfor Kristiansand med et nytt anlegg. Det nye anlegget vil ha en totalkapasitet på 42 MW, og vil med det bli et av Norges største. Kapasiteten ved de to eksisterende datasenteranleggene på Støleheia er utsolgt.