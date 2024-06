Neste store investeringsmulig innen AI

Frem til nå har AI-bølgen først og fremst handlet om infrastrukturbygging. Noe som har vært en åpenbar fordel for chipprodusenter som Nvidia og selskaper som driver store datasentre og skytjenester som Amazon, Microsoft og Alphabet. Dette bidratt til store løft for selskapene, og kanskje spesielt Nvidia.

Men den neste store flaskehalsen innen AIs infrastruktur tror teknologianalytikere er nettverksløsninger, skriver CNBC.

Utgiftvekst på 34 prosent

– Selv om Nvidia og deres grafikkprosessorer får mesteparten av oppmerksomheten for generativ kunstig intelligens, ser vi nettverk som en kritisk følgesvenn i maskinvaren som støtter modeller og applikasjoner som ChatGPT, skriver Morningstar-analytikere i en rapport.

Hos Morningstar forventer de at behovet for rask nettverksløsninger i generativ AI vil føre til en «sterk, langsiktig vekst for godt posisjonerte nettverksleverandører.»

Ifølge analyseselskapet vil en økning i investeringene i AI-modeller drive kostnadene for AI-nettverk med 34 prosent over de neste fem årene. Det tilsvarer 34 milliarder dollar i utgifter i 2028, opp fra Morningstars estimat på 8 milliarder dollar i 2023.

Peker på Marvell

Blant selskapene Morningstar peker på er Marvell Technology deres toppvalg innen nettverkstrenden. Analytikerne mener selskapet «attraktivt undervurdert» for øyeblikket og gir investorer en umiddelbar mulighet til å utnytte den økende investeringen i generativ AI-nettverk.

Blant analytikerne som følger Marvell er det pr. dags dato ingen som har en salgsanbefaling, og gjennomsnittlig kursmål ligger på 88,92 dollar – som tilsvarer en oppgang på 21,21 prosent.

Morningstar nevner også Arista Networks, Nvidia og Broadcom, som vil tjene på flaskehalsen innen nettverksløsninger. Imidlertid tror analytikerne at mulighetene innen AI i stor grad allerede er priset inn i aksjekursene til disse selskapene, ettersom de allerede har hatt en solid oppgang, skriver CNBC.

«Men tålmodige investorer kan vente på en tilbakegang, ettersom den langsiktige fundamentale muligheten er sterk,» skriver analytikerne.