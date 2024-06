Analytiker Brian Essex i JP Morgan legger inn en kjøpsanbefaling på datasikkerhetsselskapet Varonis Systems og øker kursmålet, melder CNBC. Analytikeren tror aksjen vil nå en kurs på 54 dollar per aksje innen utgangen av 2025. Dette er en 29 prosent oppside fra aksjens nåværende kurs på 42 dollar.

– Det ser attraktivt ut for aksjen i andre halvdel av året. Etterspørselen for datasikkerhet øker og vi ser flere positive drivere. Når vi går inn i 2025, kan vi også se AI-vind i seilene, sier Essex.

Det har vært AI-fest på New York-børsen det første halvåret av 2024 og det ser ut til å ingen ende ta. Tidligere i uken annonserte Apple integrering av AI i deres produkter. Siden har aksjen nådd ny toppnotering. AI-yndlingen Nvidia har også hatt en kraftig opptur så langt i 2024, men det foreligger en mørk side til det økte bruken av kunstig intelligens.

Antallet cyberangrep er forventet å skyte i været de neste årene ettersom festen fortsetter. Både bedrifter og privatpersoner må være rustet til å beskytte sine data og det er her datasikkerhetselskaper trer inn, mener Essex.

– Vi ser at Varonis er en av de best posisjonerte til å kapitalisere på etterspørselen etter datasikkerhet, til tross for at økende etterspørsel driver voksende konkurranse, legger analytikeren til.