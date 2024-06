Dette var avgjørende for Musks milliardpakke

Denne uken ga Tesla-aksjonærene grønt lys for toppsjefens enorme lønnspakke på nær 500 milliarder norske kroner. Verdien på pakken var oppe i 56 milliarder dollar, nær 600 milliarder kroner, men har falt i verdi ettersom Tesla-aksjen er ned rundt 40 prosent de siste tolv månedene.

Det norske oljefondet hadde på forhånd sagt at de ville stemme mot lønnspakken, som fondet mente var uforholdsmessig stor og har feil struktur.

Oljefondet var derimot ikke de eneste pengefondet som har rynket på nesen om gigantiske lønnspakker til Tesla-sjefen.

Teslas nest største investor med syv prosent av aksjene i selskapet, Vanguard, har ifølge Reuters sagt at de stemte for lønnspakken, som bidro med å få milliardpakken godkjent.

I 2018, da lønnspakken først ble forhandlet, stemte de derimot imot kompensjasjonspakken grunnet den store størrelsen, som de ikke mente reflekterte prestasjonene til selskapet.

I denne omgang hadde de derimot endret mening ifølge en notis sett av nyhetsbyrået Reuters.

Lønnen til Musk ble annulert av en dommer i Delaware i januar, som førte til torsdagens avstemming. Reuters skriver at Vanguard, som sitter på rundt 9 milliarder dollar, samt andre store indeksforndsforvaltere var sannsynligvis nøkkelen for at Musk fikk milliardene sine.

Tesla avslørte ikke den komplette oversikten for avstemningen på torsdag, men det er ventet at dette skal bli offentliggjort i løpet av de neste dagene.