Teknologikappløpet mellom Washington og Beijing har intensivert seg kraftig i løpet av de siste årene, og amerikanske offentlige tjenestepersoner har flere ganger advart om trusselen fra kinesisk spionasje.

Silicon Valley tar advarslene på alvor og trapper nå opp sikkerhetsvurderingen av ansatte og jobbsøkere, skriver Financial Times. Frykten hos selskapene er at utenlandske regjeringer skal bruke kompromitterte arbeidere for å få tilgang til immaterielle rettigheter og sensitive opplysninger.

– Et stort problem

Google er blant selskapene som har skjerpet rutinene, og det samme er høyprofilerte oppstartsselskaper som OpenAI. Venturekjempen Sequoia, som blant andre har Elon Musks xAI under sine vinger, har ifølge avisens kilder bedt flere av sine titalls porteføljeselskaper om å stramme inn sikkerheten.

– Kinesisk spionasje på amerikanske teknologiselskaper er et stort problem, spesielt for produsenter av bedriftsprogramvare, store språkmodeller og våpensystemer, sier Palantir-sjef Alex Karp. Selskapet han leder leverer dataanalyseverktøy til blant annet det amerikanske forsvaret.

– Vi har smarte motstandere. Våre fiender er gamle kulturer som kjemper for sin overlevelse, ikke bare nå, men de neste tusen årene, fortsetter Karp.

Økt fremmedfrykt

USAs innføring av eksportkontroll har gjort det verre for Kina å anskaffe og utvikle avanserte teknologi, inklusive kunstig intelligens (AI) og avanserte chips, og derigjennom økt spenningen mellom landene. Videre har utbredelsen av flinke folk med asiatisk bakgrunn ifølge Financial Times økt fremmedfrykten blant amerikanske teknologiselskaper.

REELL KINESISK FARE: Mener HR McMaster, som i 2017/18 var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver under Donald Trump. Foto: NTB

– Trusselen fra kinesisk etterretningsvirksomhet er absolutt reell og vedvarende. Selskapene jeg snakker og jobber med er veldig klar over dette og gjør alt de kan for å redusere det, uttaler HR McMaster, som etter sin periode som USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver har gitt amerikanske selskaper råd om spionasjerisiko.

Antallet kinesiske spionasjesaker har tatt seg kraftig opp i de siste årene, skriver avisen, og viser til at USA i mars siktet en tidligere programvareingeniør hos Google for angivelig å ha stjålet AI-hemmeligheter mens han i hemmelighet jobbet med to Kina-baserte selskaper. Videre hevder amerikanske myndigheter at Tesla, Micron og Motorola alle har vært utsatt for tyveri av immaterielle rettigheter fra Kina de siste fem årene.

– Topper Kinas handleliste

Financial Times drar også frem private selskaper som har startet opp for å tilby strategisk etterretning til bedrifter om kinesiske spiontrusler. Utah-baserte Strider Technologies har eksempelvis et dataverktøy som skal hindre at nasjonalstater retter seg mot selskapers ansatte og infiltrerer tredjeparts leverandører.

– Vi har sett en økning i bruken av våre verktøy blant oppstartsselskaper innen fremvoksende teknologi som kvantedatabehandling, AI og syntetisk biologi som topper handlelisten i land som Kina, sier Strider-sjef Greg Levesque.