Europeiske teknologiaksjer faller

Aksjer i store amerikanske selskaper er for tiden usedvanlig høyt priset. Shillers P/E, som baseres på et inflasjonsjustert tiårig inntjeningssnitt, lå onsdag på nesten 36 – mer enn dobbelt så mye som det historiske snittet. Basert på inntjeningen i de seneste fire kvartalene er P/E rundt 28, mot et snitt på 16. En tredje multippel, pris/bok, er 5, noe som er 65 prosent mer enn «normalt».

Dyre aksjer kan imidlertid bli enda dyrere. Dagens Shillers P/E er omtrent der den var i august 1998, hele to år før børstoppen ble nådd, og S&P 500 er nær firedoblet siden den gang. Rundt årtusenskiftet hadde investorene rett i at internett kom til å revolusjonere verden, akkurat som de nå trolig har rett angående potensialet som ligger i kunstig intelligens.

Multiplene for europeiske aksjer er langt lavere, men i vår del av verden fortsetter selv deler av teknologisektoren å gi elendig avkastning. Onsdag ettermiddag var programvareselskapet Dassault Systèmes og Tysklands største halvlederprodusent, Infineon Technologies, ned med 3–4 prosent.

Siden nyttår utgjør deres kursfall henholdsvis 21 og 7 prosent. Sistnevnte varslet nylig om vedvarende svak etterspørsel og nedjusterte for andre gang årets topplinjeestimat. Dassault Systèmes og andre franske aksjer påvirkes på sin side av politisk risiko, etter at president Emmanuel Macron skrev ut nyvalg 30. juni og 7. juli.

Begge selskapene har uten hell forsøkt å snu kurstrenden ved å fremstille seg som kunstig intelligens-ledere. Blant annet krydret Dassault sin seneste kvartalsrapport med følgende tåkeprat: «Den generative økonomien går lenger enn å utvide virtuelle tvillinger til levende organismer: det handler om å lære av livet og bruke netto-positive måter å leve på».

På makrofronten ble det kjent at Storbritannias årlige konsumprisvekst i mai sank til inflasjonsmålet på 2,0 prosent. Statistikken var imidlertid som ventet, og kjerneinflasjonen på 3,5 prosent er fremdeles altfor høy.