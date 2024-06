De fleste «AI-vinnerne» har falt på børs

Da kunstig intelligens-bølgen tok fart i fjor, ble en rekke aksjer trukket frem av analytikere og eksperter som fremtidige vinnere, som på en eller annen måte sto klar til å håve inn på den ventede AI-revolusjonen.

Nå viser det seg imidlertid at de aller fleste av disse «vinneraksjene» har falt på børsen, skriver Financial Times (FT) onsdag.

Det kan ifølge avisen tyde på at investorer er blitt mer kritiske til aksjer som ikke kan vise til en klar inntjening.

AI-portefølje falt

Der om lag 60 prosent av aksjene i S&P 500 har steget så langt i år, har mer enn halvparten av aksjene i Citis portefølje med AI-vinnere, en indeks med selskapene som skapte mest entusiasme blant bankens kunder i fjor, falt, til tross for at mer enn tre fjerdedeler av selskapene steg i fjor.

Ifølge FT har også andre investeringsfond som har forsøkt å sette sammen lignende porteføljer av AI-vinnere kommet frem til en lignende opplevelse.

Mer enn halvparten av aksjene i BlackRocks Robotics and Artificial Intelligence ETF, Invescos AI and Next Gen Software fund samt First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF har ifølge avisen falt i år.

Stuart Kaiser, strategisjef for amerikanske aksjer hos Citi, mener at markedet er opptatt av at selskapene må bevise at de kan tjene penger.

«Kunstig intelligens er fremdeles et stort tema, men hvis man ikke kan vise bevis blir man rammet. Å bare si ordet «AI» 15 ganger fungerer ikke lenger», kommenterte han ifølge FT.

Må kunne vise lønnsomhet

Denne uken ble Nvidia, som produserer grafikkort som blant annet brukes til opplæring av kunstig intelligens, verdens mest verdifulle børsnoterte selskap etter å ha forbigått Microsoft i markedsverdi. Nvidia er nå verdt om lag 3.330 milliarder dollar.

Nvidia-aksjen har mer enn doblet seg i verdi så langt i år, og fortsetter med det oppgangen etter å ha tredoblet seg i fjor.

Ifølge investeringsstrateg Mona Mahajan i Edward Jones lar ikke investorene seg rives med av hypen, men følger nøye med på selskapenes inntjening.

«Det som gjør at Nvidia skiller seg ut, er at de har levert på bunnlinjen og viser reelle tall», kommenterte hun ifølge avisen.

Til tross for en markedsverdi på over 3.000 milliarder dollar har flere analytikere pekt på at aksjen er billigere nå enn på samme tid i fjor hvis man ser på markedsverdien knyttet opp mot salgene de siste 12 månedene, som har økt kraftig.

Til sammenligning har store teknologiselskaper som Salesforce, Snowflake, Intel og Adobe falt kraftig tilbake etter sterk oppgang i fjor.