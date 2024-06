Softbank satser på kunstig superintelligens

Masayoshi Son er grunnlegger av japanske Softbank, som har deltatt aktivt i PC-revolusjonen, internett og innføring av smarttelefoner.

På fredag kunngjorde han overfor aksjonærene at investeringene selskapet har gjort tidligere, kun har vært en oppvarming for hva som er i vente, ifølge Financial Times.

Under generalforsamlingen var det en energisk Son som kunne fortelle aksjonærene at hans ønske er å utvikle kunstig intelligens, teknologi som han hevder vil være betydelig smartere enn mennesker.

Uten å gi ytterligere detaljer for planen sin, uttalte Son:

–Det er dette jeg er født til å utføre, nemlig å utvikle kunstig superintelligens. Jeg ser veien fremover.



Prioriterer kunstig intelligens

Tidligere denne måneden skrev Finansavisen om Hedgefondet Elliott Investment Management som nå krever at Softbank skal initiere et tilbakekjøpsprogram av aksjer til 15 milliarder dollar. Dette forventes å gi signaler om at Son har tillit til selskapets nåværende strategi.

På fredag fortalte Son at hans eneste fokus nå er å utvikle kunstig intelligens, og neglisjerte spørsmålet om tilbakekjøp.

Softbank falt med mer enn 3 prosent på Tokyo-børsen fredag.