Annonsøropprør etter trussel om TikTok-forbud

Byråer som representerer TikToks største annonsører utarbeider nå beredskapsplaner etter USAs trusler om å forby den populære videoappen, ifølge Financial Times.

Et av byråene Financial Times har vært i kontakt med sier at de har utviklet beredskapsplaner på høyt nivå i tilfelle et forbud. De påpeker at målgruppene vil søke andre plattformer, og deres investeringer vil tilpasse seg deretter.

TikTok er en sentral del av markedsføringsstrategiene til mange merkevarer på grunn av appens enorme popularitet med over én milliard brukere globalt.

I fjor genererte TikTok 16 milliarder dollar i USA, hovedsakelig fra annonser, ifølge kilder til Financial Times.

Får frist

TikTok–eier Bytedance har fått frist til januar for enten å selge sin andel eller å risikere et forbud mot appen i USA, grunnet bekymringer om sikkerhet på grunn av selskapets kinesiske tilknytning.

ByteDance kjemper nå mot trusselen om et TikTok–forbud, og mener det bryter med USAs første grunnlovstillegg om ytringsfrihet, ved å fjerne en app som millioner av amerikanere bruker daglig. Den kinesiske regjeringen har uttalt at de ikke vil støtte et salg, ifølge Financial Times.