Tesla spratt opp 10 prosent på Wall Street tirsdag etter at elbilprodusentens salgsvolum falt mindre enn ventet i andre kvartal. Nå reagerer Wedbush-analytiker Dan Ives med å høyne sitt 12 måneders kursmål fra 275 til 300 dollar, melder CNBC.

Ives har også oppdatert sitt «bull-case» med at aksjekursen kan nå 400 dollar i 2025.

– Stort vendepunkt

«Etter en veldig ustabil start på 2024 for Tesla tror vi etterspørselen har gjort en betydelig positiv vending med større enn forventede leveranser i andre kvartal. Dette markerer et stort vendepunkt for «bull-caset» frem mot andre halvår 2024/2025», skriver Ives ifølge nettstedet i et kundenotat onsdag.

Tesla leverte 443.956 biler i løpet av andre kvartal, 4,7 prosent færre enn i samme periode i fjor, men likevel 1,8 prosent over FactSet-konsensus på 436.000 biler.

«Med de fleste priskuttene bak oss og en stabilisering av elbiletterspørselen globalt, spesielt i Kina, tror vi Teslas målsetning om 2 millioner biler årlig bør nås i løpet av de kommende kvartalene», fortsetter Ives.

Fortsetter oppgang

Tesla fortsetter oppgangen i tidlig Wall Street-handel onsdag, og stiger drøye 3 prosent til 238,97 dollar. Analytikeren ser dermed en oppside fra dagens nivåer på rundt 25 prosent. For å nå «bull-kursmålet» må aksjen stige 67 prosent.

Etter en sterk siste uke med over 26 prosent oppgang har aksjen tatt igjen mye av det tapte fra starten av året. Hittil i år er Tesla nå ned bare 5 prosent.