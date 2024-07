Indiske myndigheter har ikke hørt tilbake fra Tesla etter Elon Musk utsatte et besøk til India sent i april, opplyser kilder med kjennskap til saken til Bloomberg.

Regjeringens forståelse er at Tesla har finansielle utfordringer, og ikke planlegger investeringer i India i nærmeste fremtid. Musk selv viste til «presserende problemer» i selskapet da han avlyste besøket – som skulle ha inkludert et møte med statsminister Narendra Modi.

Senket importavgiftene

Tesla-toppen varslet opprinnelig sin ankomst bare uker etter at India senket importavgiften på elbiler fra utenlandske bilprodusenter som lover å investere minst 41,5 milliarder rupi (omtrent 500 millioner dollar) og starte elbilproduksjon fra en lokal fabrikk innen tre år.

Indias regjering setter ifølge Bloombergs kilder nå sin lit til innenlandske bilprodusenter som Tata Motors og Mahindra & Mahindra for å øke produksjonen av elbiler. Kildene understreker at Musk er velkommen til å benytte seg at det nye avgiftsregimet om han skulle ombestemme seg.

Elbilrevolusjonen har ennå ikke grepet India, ettersom batteridrevne biler ifølge nyhetsbyråets beregninger utgjorde bare 1,3 prosent av den totale bilparken i 2023. Mange kjøpere i det som nå er verdens mest folkerike land nøler med å bytte ut sine fossilbiler grunnet høye kostnader og mangel på ladestasjoner.

Cybertruck-problemer

Den manglende interessen for India kommer etter at Tesla tidligere denne uken meddelte markedet om nok et fall i globale leveranser. Tesla leverte 443.956 biler i løpet av andre kvartal, 4,7 prosent færre enn i samme periode i fjor. Dette var likevel 1,8 prosent over FactSet-konsensus på 436.000 biler, og Wall Street reagerte med å sende aksjen kraftig opp.

Elbilprodusenten møter økt konkurranse i Kina, og varslet en stor nedbemanning i april. Videre har Tesla slitt med å få sin første nye modell på flere år, Cybertruck, i produksjon, mens byggingen av en ny fabrikk i Mexico har blitt forsinket.

Tidligere torsdag meldte for øvrig Reuters at Teslas Model Y ble inkludert i listen over hybridmodeller som lokale myndigheter i Kina kan kjøpe som tjenestebil. Dette er første gang Teslas biler har fått godkjennelse til å bli solgt til det offentlige i Kina.