EG kaster inn håndkleet på Carasent-oppkjøp

Programvarebedriften EG Norge kom på banen og bydde 20 kroner pr. aksje for Oslo Børs noterte Carasent i april. Budet ville gitt en premie på vel 40 prosent over der kursen lå før budet ble kjent, og verdsatte Carasent til 1,44 milliarder kroner.

I en børsmelding torsdag informerte selskapet at de ikke ville gå videre med oppkjøpstilbudet.

Budet fikk støtte fra de største aksjonærene i selskapet, eierne av 34 prosent av aksjene sa ja.

Vegard Søraunet er en av aksjonærene som støttet budet på selskapet. Vegard Søraunet mente Carasent ble kjørt i grøfta og krevde 300 millioner kroner i ekstraordinært utbytte og to representanter fra Aeternum inn i styret. Han stilte seg bak budet på selskapet fra den danske programvarebedriften EG, som i fjor kjøpte innmaten i Patientsky og tok selskapet av børs.

Carasent-ledelsen kunne derimot informere om at aksjonærer som sitter på 39 prosent av aksjene ikke vil akseptere budet på selskapet, med mindre det ble langt over det EG la på bordet.

Oppkjøpsfond sa nei

Blant disse var oppkjøpsfondet Vitruvian Capital. Vitruvian hamstret nordiske vekstaksjer på topp og siden har verdiene kollapset. For eksempel har fondet vært med hele veien ned i den svenske nettahandelskjempen BHG Group, som er selskapet Johan H. Andresens Ferd har brent seg på, og i Storytel og Bambuser som har kollapset på Stockholmsbørsen.

Med DNB Markets og Carnegie som våpendragere kjøpte oppkjøpsfondet aksjer for 420 millioner i Carasent til 35 kroner stykke via en rettet emisjon i juli 2021. I dag sitter Vitruvians toppsjef i Carasent-styret, men fondet har også en representant som leder av valgkomiteen.

Åpner for flere bud

På kapitalmarkedsdagen i november i fjor varslet Carasent at det har sett på muligheter for å gå fra Oslo Børs til Nasdaq i Stockholm. Det er forventet at dette vil skje mot slutten av 2024.

Derfor avslo styret i Carasent fra å gå i samtaler med potensielle kjøpere av selskapet, men de ville da gi tillatelse til EG om å utføre due dilligence.