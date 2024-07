Driftsresultatet vil gå 15-gangern

Samsung Electronics formidlet i natt at andre kvartal 2024 står overfor den raskeste veksten til selskapet på mange år.

Samsung, som er verdens største produsent av minnebrikker, smarttelefoner og TV-er, rapporterte at driftsresultatet vil øke 15 ganger i andre kvartal, og dermed slo de forventningene. Omsetningen økte med rundt 23 prosent år over år (74 billioner won). Overskuddet økte til 10,4 billioner won, mot forventede 8,34 billioner won.

Peter Lee fra Citigroup noterer seg at Samsungs «high bandwidth»-brikker kan «snart» bli godkjent av Nvidia, noe som kan resultere i en avtale.

Sanjeev Rana i CLSA Securities Korea forventer at prisoppgangen på minnebrikker vil fortsette å drive inntjeningen i andre halvår og videre fremover.

Song Myung-sup fra HI Investment & Securities synes at guidingen for driftsresultatet var meget bra. Analytikeren tror også at Samsungs «high bandwidth»-brikker vil bestå Nvidias tester, og argumenterer med at Nvidia trenger flere leverandører i tillegg til SK Hynix for å møte etterspørselen.

41 av 44 analytikere på Bloomberg har kjøpsanbefaling på Samsung-aksjen, mens de resterende 3 opererer med hold anbefaling.

Aksjen-steg 3 prosent på Seoul-børsen.