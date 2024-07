Musk vil avvise søksmål fra X-aksjonærer

Våren 2022 ble det opprettet et søksmål mot Tesla-sjefen Elon Musk, der det hevdes at han valgte å utsette opplysninger om akjsekjøp i X, tidligere Twitter, innen fristen etter at han hadde bikket en eierandel på fem prosent.

Musk sa angivelig ikke ifra før han eide mer enn ni prosent av selskapet, etter å ha kjøpt aksjer nesten hver dag i to måneder.

Saksøkeren mente at dette har gått utover andre investorer, som solgte aksjer i selskapet i de siste to ukene før Musk opplyste at han hadde kjøpt opp en stor andel. Saksøkeren mener også dette ble gjort for at Musk kunne kjøpe Twitter-aksjer til en billigere kurs.

Nå skriver Reuters at Elon Musk ønsker å avvise søksmålet.

Onsdag kveld, i en innsendelse til i føderal domstol i Manhattan, kalte Musk det «usannsynlig» at han ønsket å bedra aksjonærene. «Dette er ikke et bedrageri. Alle indikasjoner, inkludert de i anklagene, peker på en feil» sa han.

Videre i innsendelsen sier Musk at han skulle avsløre beholdningen i slutten av 2022, men fortalte om aksjekjøpene etter at han innså at han hadde misforstått synlighetsreglene til SEC.

Han benekter også å ha fått hjelp av noen på innsiden av Morgan Stanley til å lage en handelsstrategi for å kjøpe aksjer uten at markedet ble varslet.

Twitter, nå X, steg med 27 prosent 4. april – dagen Musks eierandel på 9,2 prosent ble kjent.