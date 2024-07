Goldman Sachs slakter AI-historien og roper boble

Goldman Sachs makroteam har sammen med en professor fra MIT nylig delt en rapport om generativ AI. Generativ kunstig intelligens er en AI som er i stand til å lage nytt og originalt innhold som tekst, bilder eller lyd, basert på trening fra store datasett, som ChatGPT.

Det anslås at selskaper kommer til å bruke rundt 1 billion dollar de neste årene for å investere i datasentre, chipper og annen AI-infrastruktur.

Boble?

Jim Covello, leder for aksje-research, mener at de store investeringene må resultere i at AI-teknologien løser komplekse problemer, noe han sier at den ikke er ment for å gjøre. Han er skeptisk til om kostnadene kommer til å synke nok til å rettferdiggjøre automatisering av produksjonsprosesser. Veien til å faktisk øke inntektene er uklar, etter hans mening. Selv om Covello mener at AIs fundamentale historie sannsynligvis ikke vil holde, advarer han om at AI-boblen kan ta lang tid å sprekke.

Daron Acemoglu, professor og økonom hos MIT, er også skeptisk til om investeringene vil lønne seg. Acemoglu forventer begrenset økonomisk vekst fra AI i USA over de neste ti årene.

Bankens halvleder-analytikere argumenterer for at chipper vil begrense AI-veksten de neste årene, spesielt på grunn av mangel på High-Bandwidth Memory-teknologi.

Det bedre spørsmålet, som utility-analytikere svarer på: klarer strømnettet å holde tritt? Det korte svaret er nei, strømnettet er ikke forberedt på den kommende etterspørselsøkningen. Investeringer i strøm-infrastruktur vil ikke skje raskt eller enkelt, heter det.

Den tidligere visepresidenten i Microsoft, Brian Janous, advarer om en smertefull kraftkrise som kan begrense AI-veksten.