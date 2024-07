Volkswagen straffes på Frankfurt-børsen onsdag etter et resultatvarsel der guidingen av driftsmarginen for helåret 2024 senkes fra 7,0-7,5 til 6,5-7,0 prosent. Samtidig varsler selskapet en mulig nedleggelse av Audi-fabrikken i Brussel grunnet svak etterspørsel etter elbilmodellen Q8 e-tron.

Onsdag ettermiddag er aksjen ned rundt én prosent.

Bilgiganten estimerer at en nedleggelse, eller å finne alternativ bruk av fabrikken som sysselsetter omkring 3.000, kan redusere årets driftsresultat med opptil 2,6 milliarder euro.

Populær Q8-etterfølger

Reuters påpeker at det oppsto usikkerhet rundt Brussel-fabrikkens fremtid etter Volkswagens annonsering tidligere i år om at etterfølgeren til Q8 e-tron, Q6 e-tron, vil bli produsert i Mexico. Stigende ordreinngang for Q6 har bidratt til den kraftig fallende etterspørselen etter Q8, opplyste Audi tirsdag.

Audi har tidligere slitt med å matche øvrige luksusbilprodusenter som BMW og Mercedes i overgangen til elbiler.

– Første generasjon Q8 e-tron var halvveis løsninger, ikke den fullstendige nyskapningen Audi har gjort med sin nye premium elektriske plattform. Q6 har et høyere potensial, sier analytiker Stephen Reitman i Bernstein Research.

Porsche må jekke ned

Volkswagen, med sin sterke ansatterepresentasjon, har ikke stengt en fabrikk på 40 år, men hevdes ifølge nyhetsbyrået nå å være under press mot å kvitte seg med overkapasitet.

SLITER MED SALGET: Audis elbilserie Q8 e-tron. Foto: NTB

– Gitt den lave marginen i førstekvartalsrapporten, er tiden nå inne for å forhandle med fagforeningene, sier Daniel Schwarz i Stifel Research.

– Folk bekymrer seg fordi tallene bidrar til bekymringer om at Volkswagen er i trøbbel, men dette er en virksomhet med for høye kostnader og den adresserer det, sier Jefferies-analytiker Philippe Houchois til Reuters.

Volkswagens resultatvarsel har også tvunget storeier Porsche Automobil, som har oppunder 32 prosents eierandel, til å ta guidingen for 2024-resultatet ned fra 3,8-5,8 til 3,5-5,5 milliarder euro.

Mercedes-svikt også

Men Volkswagen er ikke den eneste bilprodusenten som sliter med elbilsalget. Mercedes-konsernet slapp onsdag tall som viste 51.000 solgte elbiler i løpet av andre kvartal – 23 prosent færre enn i samme periode i fjor. Totalt solgte Mercedes 600.100 biler i kvartalet, tilsvarende en nedgang på 6 prosent.

«Opptrappingen innen elbiler bremset i viktige markeder, samtidig som virksomheten fokuserte på sunn vekst i et klima kjennetegnet av kraftige rabatter», skriver Mercedes ifølge nyhetsbyrået i en uttalelse.

Bilprodusenten spår et oppsving i salget i andre halvår takket være bedre produkttilgjengelighet og nye lanseringer.

Stikk motsatt i BMW

BMW slapp også salgstall onsdag, og disse viste 618.826 solgte biler andre kvartal – 1,3 prosent færre enn i samme periode i fjor. I Kina falt salget 4,7 prosent til 188.495 biler.

I Tyskland falt salget 11,5 prosent til 68.351 biler, mens det i USA steg 1,7 prosent til 97.135 biler.

Salget av elbiler gikk i stikk motsatt retning av Volkswagen og Mercedes, og steg 22,2 prosent i perioden fra april til juni.